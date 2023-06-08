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Банки та обмінники не мають права вимагати комісії за зношені купюри

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 10:57
Банки та обмінники не мають права вимагати комісії за зношені купюри - Фото
Долар, валюта (Фото: Pexels)

Державні банки та фінансові компанії отримають жорсткі попередження від Національного банку про неприпустимість стягнення комісій за обмін "зношених" купюр. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Він заявив, що банки та обмінники незаконно запровадили додаткову комісію за обмін "зношених" купюр. Менш ніж за добу нардеп отримав понад 400 скарг від громадян на відповідні дії банків та обмінників. Зокрема, велика кількість звернень стосувалася  державних банків.

"Серед яких зношеними вважаються навіть зім’яті або з малесенькими цяточками у куточку", – повідомив Гетманцев. 

Він додав, що це питання обговорили з Нацбанком, який найближчими днями винесе жорстке попередження про неприпустимість такої поведінки.

"Для тих, хто не зрозуміє – за попередженнями підуть санкції", – підсумував Гетманцев.

Останніми місяцями банки та пункти обміну валют масово відмовляються брати потерті та старі купюри долара та євро. За обмін таких купюр пропонують сплатити додаткову комісію до 30%.

Наталія Софієнко
Нацбанккомісіяобмін валютстарі валюти
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