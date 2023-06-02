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ПриватБанк припинив приймати у термінали готівкові долари та євро

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 09:56
ПриватБанк припинив приймати у термінали готівкові долари та євро - Фото
Приватбанк (Фото - EPA)

Державний ПриватБанк з кінця травня припинив приймати готівкові долари та євро у своїх терміналах. Про це у пресслужбі банку підтвердили виданню Мінфін.

"Наразі відсутня можливість провести операції валютообміну, поповнення валютних карток, валютних депозитів, погашення валютних кредитів у терміналі самообслуговування. Для проведення операцій клієнти можуть звернутися до каси відділення банку", – повідомили в банку.

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У банку не пояснили, чи мають намір відновити цю послугу пізніше, як і причин, через які її перестали надавати.

За даними видання, проблема може бути пов'язана зі старими купюрами.

"Ми такий функціонал у своїх кіосках запустили 2020 року і за два місяці закрили. Причина – старі купюри. На жаль, крім як на інкасо подіти їх нікуди. Результат: два місяці подивилися, що з ринку збираємо і закрили цей сервіс", – пояснив член правління Ощадбанку Антон Тютюн. 

Наталія Софієнко
ПриватБанкОщадбанкготівкавалюта
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