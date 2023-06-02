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ПриватБанк перестал принимать в терминалы наличные доллары и евро

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02.06.2023, 09:56
ПриватБанк перестал принимать в терминалы наличные доллары и евро - Фото
Приватбанк (Фото - EPA)

Государственный ПриватБанк с конца мая перестал принимать наличные доллары и евро в своих терминалах. Об этом в пресс-службе банка подтвердили изданию Минфин.

"Пока отсутствует возможность провести операции валютообмена, пополнение валютных карт, валютных депозитов, погашение валютных кредитов в терминале самообслуживания. Для проведения операций клиенты могут обратиться в кассу отделения банка", – сообщили в банке.

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В банке не объяснили, намерены ли возобновить эту услугу позже, как и причин, по которым ее перестали предоставлять.

По данным издания, проблема может быть связана со старыми купюрами.

"Мы такой функционал в своих киосках запустили в 2020 году и через два месяца закрыли. Причина – старые купюры. К сожалению, кроме как на инкассо девать их некуда. Результат: два месяца посмотрели, что с рынка собираем и закрыли этот сервис", – пояснил член правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Наталия Софиенко
ПриватБанкналичныевалюта
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