ПриватБанк перестал принимать в терминалы наличные доллары и евро

Государственный ПриватБанк с конца мая перестал принимать наличные доллары и евро в своих терминалах. Об этом в пресс-службе банка подтвердили изданию Минфин.

"Пока отсутствует возможность провести операции валютообмена, пополнение валютных карт, валютных депозитов, погашение валютных кредитов в терминале самообслуживания. Для проведения операций клиенты могут обратиться в кассу отделения банка", – сообщили в банке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В банке не объяснили, намерены ли возобновить эту услугу позже, как и причин, по которым ее перестали предоставлять.

По данным издания, проблема может быть связана со старыми купюрами.

"Мы такой функционал в своих киосках запустили в 2020 году и через два месяца закрыли. Причина – старые купюры. К сожалению, кроме как на инкассо девать их некуда. Результат: два месяца посмотрели, что с рынка собираем и закрыли этот сервис", – пояснил член правления Ощадбанка Антон Тютюн.