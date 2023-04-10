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ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке, ее регулярно обстреливают россияне

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 16:13
ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке, ее регулярно обстреливают россияне - Фото
Фото: ПриватБанк

ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке и в с.Степановка Херсонской области, информирует пресс-служба банка.

Банкомат и терминал ПриватБанка имеют функции мини-отделения банка и предоставляют возможность осуществлять почти все банковские операции от снятия наличных денег до оплаты любых платежей или услуг, в том числе и коммунальных.

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В целом на деоккупированной территории Херсонской области ПриватБанк возобновил работу 41 АТМ и 47 ОСО, что составляет соответственно 46% и 32% довоенной сети обслуживания.

Наталія Софієнко
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ПриватБанк чернобаевка
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