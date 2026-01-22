Прем'єр Бельгії: після війни кожен цент російських активів має піти Україні
Коротко від LIGA.net AI
- Бельгія підтримує передачу російських активів Україні після війни.
- Це рішення може вплинути на майбутні переговори та фінансову допомогу.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вважає, що конфіскація знерухомлених російських активів була б актом війни, але після мирної угоди між Україною та Росією вони в повному обсязі повинні дістатися Україні. Про це він сказав у четвер під час дискусії на Українському сніданку в Давосі.
"Фінансування України – це обов’язок Європи, і ми його виконали. Європа ніколи не виграє конкурс краси за процес ухвалення рішень, але зрештою значення має результат – 90 млрд євро на підтримку України цього і наступного року", – сказав він.
Бельгійський прем'єр наголосив, що Євросоюз одночасно з наданням допомоги Україні вирішив заморозити активи Центрального банку на невизначений термін.
"Це дуже важливе рішення, адже не можна просто взяти чиїсь гроші. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією, Європа не воює з Росією. Просте вилучення коштів було б актом війни", – сказав він.
"Коли буде укладено мирну угоду, ці активи стануть предметом переговорів. І дозвольте мені висловитися абсолютно чітко: якщо це залежатиме від мене і я матиму вплив на це рішення, кожен цент із цих коштів буде спрямований на відшкодування збитків та відбудову України. Мені було б дуже прикро побачити, як бодай одне євро повертається до Москви", – сказав де Вевер.
- 19 грудня 2025 року через вето Бельгії Євросоюз відхилив рішення про надання Україні репараційного кредиту з використанням російських активів і погодив план Б – надання 90 млрд грн шляхом випуску євробондів.
- Україна привітала позитивне рішення Ради Європейського Союзу щодо надання кредиту в розмірі 90 млрд євро, але наголосила, що розглядає його як проміжне рішення і продовжить добиватися впровадження репараційного кредиту.
Коментарі (0)