Прем'єр Бельгії: після війни кожен цент російських активів має піти Україні

Джерело: Victor Pinchuk Foundation / YouTube

Коротко від LIGA.net AI Приховати Бельгія підтримує передачу російських активів Україні після війни.

Це рішення може вплинути на майбутні переговори та фінансову допомогу.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вважає, що конфіскація знерухомлених російських активів була б актом війни, але після мирної угоди між Україною та Росією вони в повному обсязі повинні дістатися Україні. Про це він сказав у четвер під час дискусії на Українському сніданку в Давосі.

"Фінансування України – це обов’язок Європи, і ми його виконали. Європа ніколи не виграє конкурс краси за процес ухвалення рішень, але зрештою значення має результат – 90 млрд євро на підтримку України цього і наступного року", – сказав він.

Бельгійський прем'єр наголосив, що Євросоюз одночасно з наданням допомоги Україні вирішив заморозити активи Центрального банку на невизначений термін.

"Це дуже важливе рішення, адже не можна просто взяти чиїсь гроші. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією, Європа не воює з Росією. Просте вилучення коштів було б актом війни", – сказав він.

"Коли буде укладено мирну угоду, ці активи стануть предметом переговорів. І дозвольте мені висловитися абсолютно чітко: якщо це залежатиме від мене і я матиму вплив на це рішення, кожен цент із цих коштів буде спрямований на відшкодування збитків та відбудову України. Мені було б дуже прикро побачити, як бодай одне євро повертається до Москви", – сказав де Вевер.