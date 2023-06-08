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Банки и обменники не имеют права требовать комиссии за изношенные купюры

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 10:57
Банки и обменники не имеют права требовать комиссии за изношенные купюры - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

Государственные банки и финансовые компании получат жесткие предупреждения от Национального банка о недопустимости взыскания комиссий за обмен "изношенных" купюр. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Он заявил, что банки и обменники незаконно ввели дополнительную комиссию по обмену изношенных купюр. Менее чем за сутки нардеп получил более 400 жалоб от граждан на соответствующие действия банков и обменников. В частности, большое количество обращений касалось государственных банков.

"Среди которых изношенными считаются даже смятые или с крошечными крапинками в уголке", – сообщил Гетманцев.

Он добавил, что этот вопрос обсудили с Нацбанком, который в ближайшие дни вынесет жесткое предупреждение о недопустимости такого поведения.

"Для тех, кто не поймет – за предупреждениями последуют санкции", – подытожил Гетманцев.

В последние месяцы банки и пункты обмена валют массово отказываются брать потертые и старые купюры доллара и евро. За обмен таких купюр предлагают уплатить дополнительную комиссию до 30%.

Наталия Софиенко
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