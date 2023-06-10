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Изношенные и старые купюры. НБУ дал разъяснение по обмену валюты и когда комиссия законна

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10.06.2023, 12:44
Изношенные и старые купюры. НБУ дал разъяснение по обмену валюты и когда комиссия законна - Фото
Обмен валют (фото - depositphotos.com)

Проанализировав обращения граждан, связанные с обменом наличной иностранной валюты, Нацбанк выделил две ключевые проблемы: обмена иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмена банкнот давних лет выпуска. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения, независимо от года выпуска, клиенту могут предложить осуществить операцию инкассо. Ее могут осуществлять уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом.

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Принятые на инкассо банкноты направляются иностранному банку-корреспонденту для обмена и получения годных банкнот.

"Комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки взимают согласно установленным им тарифам, информация о которых должна быть размещена в доступном для клиента месте. Учитывая существенное усложнение логистических путей во время полномасштабной войны и связанный с этим рост прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии за операции инкассо", – говорится в сообщении НБУ.

Обмен наличной иностранной валюты, не имеющей признаков износа или приобретшей во время обращения признаки незначительного износа, независимо от года выпуска.

Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции.

В частности, это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор.

"Нацбанк не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет на осуществление валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее", – подчеркнули в НБУ.

Следовательно, уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям и не имеют признаков износа или приобрели при обращении один или несколько признаков незначительного износа.

"В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок", – подчеркнули в Нацбанке.

В случае выявления нарушений к банкам и обменникам будут применяться меры влияния, предупредили в НБУ.

Наталия Софиенко
нацбанкобмен валюткомиссия
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