Підприємець Андрій Журжій, який створив інвестиційну компанію Inzhur, оголосив про створення власної фондової біржі. Нове підприємство ТОВ "Українська фондова біржа Інжур" зі статутним капіталом 25 млн грн зареєстровано на початку листопада.

Команда Inzhur вже залучила юридичних радників для підготовки документів на отримання ліцензії від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Мета біржі – створити в Україні майданчик для приватного капіталу, де компанії зможуть розміщувати свої цінні папери, а інвестори – безпечно інвестувати.

"Зараз понад 90% торгівлі на наявних біржах – це ОВДП, які в цьому контексті не має сенсу брати до уваги, бо це просто заміщення боргу державою", – вважає Журжій.

