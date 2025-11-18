Предприниматель Андрей Журжий, основавший инвестиционную компанию Inzhur, объявил о создании собственной фондовой биржи. Новое предприятие ООО "Украинская фондовая биржа Инжур" с уставным капиталом 25 млн грн зарегистрировано в начале ноября.

Команда Inzhur уже привлекла юридических консультантов для подготовки документов на получение лицензии от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Цель биржи – создать в Украине площадку для частного капитала, где компании смогут размещать свои ценные бумаги, а инвесторы – безопасно инвестировать.

"Сейчас более 90% торгов на существующих биржах – это государственные облигации, которые в данном контексте не имеют смысла учитывать, поскольку это просто замещение долга государством", – считает Журжий.

