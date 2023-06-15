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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%. Это поможет снизить цены

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 14:31
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%. Это поможет снизить цены - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Сохранение ставки будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции, что в комплексе будет формировать предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения валютных ограничений, объясняют решение в Нацбанке.  

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В НБУ отмечают, что инфляция продолжает стремительно снижаться, а потребительские цены падают быстрее, чем ожидалось. Этому способствовало достаточное предложение продовольствия и горючего, укрепление наличного курса гривны, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий. Достичь стабилизации валютного рынка и улучшения ожиданий удалось и благодаря удержанию высокой учетной ставки.  

Несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление остается достаточно высоким. Так, базовая инфляция в мае снизилась лишь до 15,6% в годовом исчислении, что соответствует прогнозу НБУ. Такая динамика свидетельствует о дальнейшем переносе понесенных бизнесом расходов, связанных с войной, на цены товаров и услуг.   

НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться, однако этот процесс уже будет не таким стремительным, как в предыдущие месяцы.   

Кроме того, негативные последствия для цен будет иметь подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. По первым оценкам НБУ, этот теракт добавит 0,3 п. п. в инфляцию из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая овощей.  

Поступление международной помощи и оживление внутреннего долгового рынка позволяют покрывать значительный дефицит бюджета без эмиссионного финансирования. Также увеличиваются объемов привлеченных в госбюджет средств от продаж ОВГЗ. Это позволило успешно профинансировать значительный дефицит госбюджета в январе – мае. Украина сможет и дальше финансировать все необходимые расходы без возобновления эмиссионного финансирования.  

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития является затягивание, непредсказуемый характер и интенсивность полномасштабной войны.  

Сохраняются также другие риски: дальнейшее разрушение агрессором объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетической, усложнение или прекращение работы "зернового коридора", а также дальнейшее продление ограничений на импорт украинского продовольствия отдельными европейскими странами. 

НБУ готов начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем предполагал апрельский макропрогноз, если рост реальной доходности гривневых инструментов и снижение рисков для курсовой устойчивости и дальше будут происходить быстрее, чем ожидалось. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube 
Роман Брыль
международная помощьнацбанкинфляцияпотребительские ценыОВГЗучетная ставка
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