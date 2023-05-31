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В банковском секторе выросла доля проблемных кредитов — НБУ

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 17:33
В банковском секторе выросла доля проблемных кредитов — НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 39,3% по сравнению с 38,8% на 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Объем неработающих кредитов в апреле увеличился на 1,2 млрд грн. При этом общий объем кредитного портфеля банков уменьшился на 11,1 млрд грн. 

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Сумма неработающих кредитов составляет 435,3 млрд грн. Большая часть – 326 млрд грн – приходится на банки с государственной долей участия.  

У ПриватБанка сумма NPL составляет 178,7 млрд грн. 

Увеличение доли неработающих кредитов происходит медленными темпами. К примеру, за первый квартал рост составил менее 1% по отношению к предыдущему кварталу. Это связано с тем, что банки неохотно признают наличие проблемных кредитов.  

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года – с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года, а кредитный портфель – увеличивался.   

Читайте также: Почти каждый третий кредит в Украине просрочен, однако банки не спешат идти в суд

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Роман Брыль
нацбанкNPLнеработающие кредиты
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