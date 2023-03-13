UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Почти каждый третий кредит в Украине просрочен, однако банки не спешат идти в суд

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 09:23
Почти каждый третий кредит в Украине просрочен, однако банки не спешат идти в суд - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Из-за полномасштабной войны 2022 года доля NPL (просроченных в течение 90 дней кредитов) в целом по украинской банковской системе выросла с 34% до 39%, информирует Опендатабот.

Чтобы разрешить ситуацию с неработающими кредитами, у банка есть два варианта: судиться с должником в суде или продавать внешним коллекторам эту задолженность.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В прошлом году украинские банки были сторонами по 56 670 судебным делам. Это на 37% меньше, чем до начала большой войны.

Топ-10 банков, наиболее часто участвующих в судебных процессах, уменьшили свою активность в 2022 году. Так, государственные ПриватБанк и Ощадбанк подали исков вдвое меньше, чем в 2021 году. Наибольшее падение исковой работы наблюдается у А-Банка — в три раза.

"Учитывая рост NPL, мы ожидали увеличения исков от банков в суды – однако этого не происходит. Следовательно, банки готовятся к продаже кредитных портфелей коллекторам – что приводит к увеличению убытков и коррупционных рисков", – отмечает руководитель Опендатабот Алексей Иванкин.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кредит украинские банки банковская система Украины
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 