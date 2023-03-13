Почти каждый третий кредит в Украине просрочен, однако банки не спешат идти в суд

Из-за полномасштабной войны 2022 года доля NPL (просроченных в течение 90 дней кредитов) в целом по украинской банковской системе выросла с 34% до 39%, информирует Опендатабот.

Чтобы разрешить ситуацию с неработающими кредитами, у банка есть два варианта: судиться с должником в суде или продавать внешним коллекторам эту задолженность.

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В прошлом году украинские банки были сторонами по 56 670 судебным делам. Это на 37% меньше, чем до начала большой войны.

Топ-10 банков, наиболее часто участвующих в судебных процессах, уменьшили свою активность в 2022 году. Так, государственные ПриватБанк и Ощадбанк подали исков вдвое меньше, чем в 2021 году. Наибольшее падение исковой работы наблюдается у А-Банка — в три раза.

"Учитывая рост NPL, мы ожидали увеличения исков от банков в суды – однако этого не происходит. Следовательно, банки готовятся к продаже кредитных портфелей коллекторам – что приводит к увеличению убытков и коррупционных рисков", – отмечает руководитель Опендатабот Алексей Иванкин.

Национальный банк 8 марта обновил список системно важных банков Украины. По сравнению с прошлым годом он увеличился на одну позицию благодаря Креди Агриколь Банку.

Наталія Софієнко

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