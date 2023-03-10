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НБУ опубликовал список системно важных банков на 2023 год: их стало 15

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 16:36
НБУ опубликовал список системно важных банков на 2023 год: их стало 15 - Фото
Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк 8 марта обновил список системно важных банков Украины. По сравнению с прошлым годом, он увеличился на одну позицию за счет Креди Агриколь Банку, говорится на сайте НБУ.

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В число системно важных банков Украины в 2023 году будут входить 15 финансовых учреждений:

А-Банк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Пивденный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Универсал Банк.

Национальный банк определяет системно важные банки ежегодно по данным на 1 января.

Андрій Водяний
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НБУ банки
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