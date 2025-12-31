20-й пакет санкций ЕС против России. Welt узнало, когда его планируют ввести и что туда войдет

Фото: EPA / OLIVIER HOSLET

Евросоюз планирует ввести 20-й пакет санкций против России на четвертую годовщину российского вторжения в Украину. Об этом сообщило Welt со ссылкой на источники.

Планы предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС для физических и юридических лиц, с особым акцентом на тех, кто отвечает за похищение и идеологическое перевоспитание украинских детей.

Читайте также Украина синхронизировала с Великобританией санкции против России

По словам дипломатов, пакет также будет содержать санкции в энергетическом и банковском секторах и закрытие лазеек, которые позволяют обходить действующие санкции.

Брюссель также рассматривает возможность запрета импорта российского урана и санкции против Росатома. Сейчас это решение не поддерживают Франция и Бельгия. Дипломатические источники издания отметили, что эти страны также могли бы покупать уран, необходимый для работы своих атомных электростанций, у Южной Африки, Австралии или Канады, хотя и по более высоким ценам.

Как пишет Welt, несмотря на санкции, страны ЕС импортировали из России товаров на 33,5 млрд евро в 2024 году, а за первое полугодие 2025-го – на около 15 млрд евро.