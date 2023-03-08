Нацбанк ликвидирует Форвард Банк россиянина Рустама Тарико

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Банк Форвард". Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Национальный банк Украины ввиду предложения Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 7 марта 2023 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Банк Форвард" с 8 марта 2023 года", – говорится в сообщении.

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7 февраля 2023 года банк был отнесен к категории неплатежеспособных в связи с неприведением своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

С 24 ноября 2022 года Форвард Банк считался проблемным. Основанием такого решения стало падение доходов банка, что создавало риски уменьшения его регулятивного капитала и нарушения нормативов.

С того момента его положение только ухудшилось, падение капитала продолжилось и перспектив его улучшения не было никаких.

Поэтому 7 февраля правление НБУ решило отнести АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных. Поскольку доля Форвард Банка составляла всего 0,1% от активов платежеспособных банков, это никак не отразится на стабильности банковского сектора Украины.

Все вкладчики банка могут вернуть свои деньги через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 января 2023 составляет 1535,6 млн грн.

Форвард Банк ранее назывался Российский стандарт (Украина). На рынке он существует с 2006 года. Контроллером банковской группы "Форвард", распавшейся 29 декабря 2019 года, числился российский водочный магнат и владелец холдинга "Русский Стандарт" Рустам Тарико. Указом президента в октябре 2022 года введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к Тарико применили персональные санкции.

С 8 февраля по 7 марта включительно в банке работала временная администрация. Уполномоченным лицом фонда была экономистка Елена Павелко.

В начале июля по инициативе СБУ были арестованы активы предприятия и банка, подозреваемые в спонсировании агрессии Российской Федерации. Тогда речь шла об ООО "Руст Украина" и АО "Банк Форвард".

Наталія Софієнко

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