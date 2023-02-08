НБУ закрыл Форвард Банк россиянина Рустама Тарико

Национальный банк признал неплатежеспособным Форвард Банк, принадлежащий россиянину Рустаму Тарико. Об этом регулятор сообщил в среду на своем сайте.

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Банк признали банкротом из-за необратимого ухудшения финансового положения.

С 24 ноября 2022 года Форвард Банк считался проблемным. Основанием для такого решения стало падение доходов банка, что создавало риски уменьшения его регулятивного капитала и нарушения нормативов.

С тех пор его положение только ухудшилось, падение капитала продолжилось и перспектив его улучшения не было никаких.

Потому 7 февраля правление НБУ решило отнести АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных. Поскольку доля Форвард Банка составляла всего 0,1% от активов платежеспособных банков, это никак не отразится на стабильности банковского сектора Украины.

Все вкладчики банка могут вернуть свои деньги через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам по состоянию на 21 января 2023 года составляет 1 535,6 млн грн.

Форвард Банк раньше назывался Российский стандарт (Украина). На рынке он находится с 2006 года. Контроллером банковской группы "Форвард", распавшейся 29 декабря 2019 года, числился российский водочный магнат и владелец холдинга "Русский Стандарт" Рустам Тарико. Указом президента в октябре 2022 года введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к Тарико применили персональные санкции.

В начале июля по инициативе СБУ были арестованы активы предприятия и банка, подозреваемые в спонсировании агрессии Российской Федерации. Тогда речь шла об ООО "Руст Украина" и АО "Банк Форвард".

Андрій Водяний

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