Война против Украины стоила россиянам около $550 млрд – данные разведки

С начала полномасштабного вторжения война против Украины обошлась российским налогоплательщикам примерно в $550 млрд. Эта сумма эквивалентна 24 годовым бюджетам РФ на высшее образование или 22 бюджетам на здравоохранение. При этом Кремль скрывает почти 60% реальных военных расходов, перекладывая бремя финансирования на собственное население, сообщает СВРУ.

За три квартала 2025 года по открытым бюджетным статьям было потрачено 4,816 трлн рублей, тогда как по засекреченным – 7,038 трлн. Фактически 59% военного бюджета остается скрытым от общественности. В годовом измерении закрытая часть расходов выросла на 39%.

Финансирование военной агрессии Россия компенсирует через новые налоги и рост цен.

"В условиях, когда любая антивоенная критика наказывается как "измена", пространство для публичного недовольства практически исчезло. Как следствие, в 2022-2025 годах цены для россиян росли непрерывно", – сообщает разведка.

Газпром переложил потерю европейских рынков на внутренних потребителей. В результате средние тарифы на коммунальные услуги выросли на 43%, а на следующий год уже анонсировано дополнительное повышение еще примерно на 14%.

Топливо подорожало на 29-35%, и эта тенденция, по прогнозам, сохранится и в 2026 году. Цены на недвижимость в России за 2022-2025 годы выросли на 50%; в 2026-м ожидается еще плюс 6-7%, а в самой Москве – до 20%.

Наиболее ощутимый рост цен зафиксирован в продовольственном сегменте. Молочная продукция подорожала на 62%, мясо – на 41%. Прогнозы на 2026 год предусматривают дальнейшее повышение цен на продукты питания на десятки процентов.