UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ закрыл Айбокс Банк

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 20:06
НБУ закрыл Айбокс Банк - Фото
Фото: Айбокс Банк / Facebook

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировать его с 7 марта. Об этом говорится на сайте регулятора.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Свое решение НБУ объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов и поддерживал деловые отношения с высокорисковыми клиентами, осуществлявшими деятельность по оказанию услуг по организации и проведению турниров по спортивному покеру.

Читайте также
Онлайн-казино и банки заигрались. Как работала схема, лишившая бюджет миллиардов гривен

В последние два года из-за нарушений в этой сфере Национальный банк неоднократно применял меры воздействия к Айбокс Банку в виде штрафа, отстранения должностного лица банка от должности, остановки отдельных операций, письменной оговорки.

Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций.

НБУ указывает, что доля Айбокс Банка составила всего 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому его вывод с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Вкладчики смогут вернуть деньги через Фонд гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
игорный бизнес Айбокс банк НБУ банки мискодинг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 