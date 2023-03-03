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Укргазбанк нарушил правила финмониторинга. Банку выписали штраф в 65 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 16:18
Укргазбанк нарушил правила финмониторинга. Банку выписали штраф в 65 млн грн - Фото
Фото: Укргазбанк

Национальный банк в феврале оштрафовал государственный Укргазбанк на 64,62 млн грн за нарушение финансового мониторинга. Об этом регулятор сообщил на своем сайте в пятницу.

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Укргазбанк наказали за то, что он не обеспечил надлежащую организацию системы предотвращения, противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.

В его работе нашли нарушение сразу семи норм профильного закона о предотвращении и противодействии легализации незаконных доходов и положения НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга.

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Другой украинский банк – АО "А-Банк" – получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение срока предоставления информации.

Также НБУ применил меры влияния к девяти небанковским финансовым учреждениям.

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Андрій Водяний
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НБУ Укргазбанк А-Банк финмониторинг
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