Укргазбанк нарушил правила финмониторинга. Банку выписали штраф в 65 млн грн

Национальный банк в феврале оштрафовал государственный Укргазбанк на 64,62 млн грн за нарушение финансового мониторинга. Об этом регулятор сообщил на своем сайте в пятницу.

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Укргазбанк наказали за то, что он не обеспечил надлежащую организацию системы предотвращения, противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.

В его работе нашли нарушение сразу семи норм профильного закона о предотвращении и противодействии легализации незаконных доходов и положения НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга.

Другой украинский банк – АО "А-Банк" – получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение срока предоставления информации.

Также НБУ применил меры влияния к девяти небанковским финансовым учреждениям.

В январе 2023 года Национальный банк аннулировал лицензию на перевод средств без открытия счетов компании ООО "НСП" (ТМ 24pay) за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

В 2021 году Верховная Рада подняла порог финмониторинга для переводов на 1 гривню.

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Андрій Водяний

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