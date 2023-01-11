У финансовой компании из Киева забрали лицензию за нарушение финмониторинга

Национальный банк аннулировал лицензию на перевод средств без открытия счетов компании ООО "НСП" (ТМ 24pay) за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится на сайте НБУ.

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Такое решение регулятор принял после трех подряд мер влияния, которые на компанию наложили в течение 2022 года.

НБУ нашел в деятельности компании целый ряд нарушений, оштрафовав ее на 82 500 грн:

→ ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода;

→ ненадлежащее выполнение обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по предотвращению и противодействию отмыванию денег;

→ несопровождение платежных операций информацией о плательщике;

→ неиспользование системы автоматизации процессов финансового мониторинга для выявления подозрительных операций.

ООО "НСП" предоставляло финансовые услуги по оплате услуг мобильных операторов, интернет-провайдеров, кабельного и спутникового телевидения, IP-телефонии, жилищно-коммунальных платежей. Ее владелец – Владислав Бунин.

В 2021 году Верховная Рада подняла порог финмониторинга для переводов на 1 гривню.

Андрій Водяний

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