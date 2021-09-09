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Рада повысила сумму денежного перевода, которой не касается финмониторинг

09.09.2021, 14:44
Рада повысила сумму денежного перевода, которой не касается финмониторинг - Фото
Автор изображения: Alimalisa (instagram.com/alimalisa_)

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5559 о повышении размера денежного перевода, который не подпадает под финансовый мониторинг. Его поддержал 315 народный депутат.

После вступления законопроекта в силу уточнятся требования к сумме перевода наличных по Украине: она должна будет "не превышать 5000 грн", а не "быть меньше 5000 грн", говорится в сравнительной таблице к законопроекту. Соответственно, допустимая сумма перевода, которую не касается финмониторинг, вырастет на 1 грн, до 5000 грн.

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Сейчас финмониторинг не распространяется на перевод наличных на сумму 4999 грн и меньше и при отсутствии связи между этой транзакцией и другой, которые в сумме превышают 5000 грн. При этом перевод на 1 грн больше (5000 грн) уже обязывает клиента идентифицировать себя для банка, говорится в пояснительной записке. 

Возможность перевода в 4999 грн, а не в 5000 грн сейчас создает неудобства для клиентов и банков, говорится в записке.

  • 28 апреля 2020-го, вступил в силу новый Закон Украины о финансовом мониторинге. Он ужесточил требования к идентификации тех, кто переводит деньги наличкой без открытия счета. Например, пополняет счет через терминал, делает перевод или вносит деньги на депозит. Пороговая сумма по таким операциям снижена с 15 000 до суммы до 5000 грн. Лимит не касался оплаты коммунальных и других обязательных платежей, оплаты кредитов и ряда других операций.

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Александр Мясищев
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денежные переводы финмониторинг
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