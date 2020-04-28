Проверка происхождения средств - от 400 000 грн. Анонимная оплата наличкой - до 5000 грн. Как новый закон о финмониторинге меняет условия платежей

Сегодня, 28 апреля, вступил в силу новый Закон Украины о финансовом мониторинге. Нововведения породили множество мифов, закон уже успели окрестить "полицейским".

В НБУ уверяют, что он упрощает жизнь обычным людям и банкам, и угрожает только нелегальной экономике.

LIGA.net разобралась в основных изменениях, которые касаются граждан.

Максимальную сумму повысили

Закон внедряет риск-ориентированный подход в работе с клиентами финучреждений, объясняет замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Простыми словами: там где меньше риск нарушений, будет меньше контроля.



По словам Рожковой, 95% клиентов банков - это низкорисковые клиенты (пенсионеры, студенты, "зарплатники", предприниматели). Их жизнь станет проще, проверок - меньше. А вот высокорисковых клиентов (политиков, олигархов), которые проводят операции на большие суммы, будут проверять более тщательно.

Закон увеличил порог обязательного финансового мониторинга со 150 000 до 400 000 грн.

К примеру, если вы хотите оплатить покупку автомобиля наличными через кассу банка в сумме до 400 000 грн, достаточно будет обычного паспорта.

Если сумма выше, такая операция попадает под обязательный финансовый мониторинг банка. А клиент обязан провести полную идентификацию личности - показать паспорт, идентификационный код и заполненить опросный лист.

Список документов, подтверждающих источник происхождения денег, остался прежним: налоговая декларация, копия декларации из госрееста об имуществе, доходах, расходах и т.д. (полный список здесь).

Вместо 17 признаков высокорисковых операции осталось четыре:

оплата наличными свыше лимита;

перевод денег за границу (в т. ч. в страны, отнесенные КМУ к офшорным зонам);

операции политиков;

операции клиентов из стран, которые работают "в антилегализационной сфере" (сегодня к ним относят Иран и Северную Корею).

Также закон теперь обязывает проверять все операции с виртуальными активами (например, криптовалютами) на сумму, равную или превышающую 30 000 грн.

Что с наличными

Закон ужесточает требования к идентификации тех, кто переводит деньги наличкой без открытия счета. Например, пополняет счет через терминал, делает перевод или вносит деньгих на депозит. Пороговая сумма по таким операциям снижена с 15 000 до 5000 грн.

До конца года на всех терминалах будет установлен лимит, и выше этой суммы инкогнито перевести не получится.

Авторизоваться можно, если терминал самообслуживания имеет устройство для считывания карты или дает возможность верифицировать плательщика дистанционно с помощью пин-кода или смс-пароля. В таком случае пополнение возможно в сумме до 30 000 грн, объяснил директор департамента платежных систем НБУ Алексей Шабан.

По словам Шабана, если необходимо провести операцию с наличкой, а подтвердить личность через терминал нет возможности, лучше идти в отделение банка.

При оплате наличными или переводе (Western Union и т.д.) на суммы от 5000 грн через кассу банка, проводится упрощенная идентификация - потребуется только паспорт. Справка о происхождении денег для таких операций не нужна, заверили в НБУ.

ВАЖНО: Есть исключения. Правила лимита наличными до 5000 грн не касаются:

• оплаты коммуналки, налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);

• оплаты кредита или кредитной карты в сумме до 30 000 грн;

• оплаты товаров и услуг с помощью карты или иного платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

• наличных переводов в пределах Украины до 5000 грн;

• снятия средств со своего счета.

В этом случае идентификация не нужна.

Ряд вопросов с наличными операциями требуют дополнительного прояснения регулятора, отмечает директор департамента комплаенс, член правления банка Пивденный Владимир Гавлицкий. Например, считать ли операции в разных терминалах связанными? Считать ли связанными пополнения нескольких карт одного получателя? Каким должен быть временной период поиска связанных операций (сутки/неделя/месяц) и т.д.



А что с Р2Р переводами

Для переводов денег с банковской карты на карту до 30 000 грн ничего не меняется, отмечают в Нацбанке.

Банковская карта - это продукт, который уже идентифицирован, и у банка есть вся информация о владельце карточки и получателе, объясняет Шабан. То же самое касается SWIFT-платежей между счетами. Клиент был идентифицирован банком ранее, а значит никаких дополнительных проверок ждать не стоит.

Норма о сопровождении платежа реквизитами не новая, она есть и в законе от 2015 года, но для сумм от 15 000 грн и выше, объясняет Гавлицкий. Новый закон увеличил планку для большинства переводов, при которой нужно идентифицировать отправителя/получателя, до 30 000 грн.

"Если физлицо или ФОП проводит платежи с помощью своего банковского счета или платежной карты, никакой дополнительной верификации не потребуется. Если же речь идет, например, о выплате работодателем "черной" зарплаты, то, безусловно, возникнут вопросы, закон направлен как раз на противодействие таким схемам", - объясняет начальник управления финансового мониторинга Банка Кредит Днепр Наталия Тимченко.

В НБУ говорят, что банки будут более пристально относится к операциям, которые нетипичны для клиента. В этом случае банк может обратиться к клиенту с запросом, чтобы прояснить ситуацию. Но банк не будет безосновательно блокировать операции, только потому, что сумма, например, очень большая, утверждает Шабан.

На деле многое будет зависеть от политики управления рисками конкретного банка. "Если для одних финучреждений та или иная операция будет считаться безрисковой, то другие запросят дополнительный пакет документов или вообще откажутся от ее проведения и от обслуживания клиента", - объясняет Тимченко.

Электронные кошельки, мобильные и почтовые операторы

Закон существенно расширяет перечень субъектов, которые проводят идентификацию клиента.

В этот перечень вошли почтовые и мобильные операторы, риэлторы, юристы, представители игорного бизнеса и те, кто оказывает налоговые консультационные услуги. Всем им предстоит наладить у себя идентификацию плательщиков при расчетах наличными от 5000 грн. Сделать это надо в переходный период - до 1 января 2021.

В НБУ обещают учитывать соблюдение закона в переходной период. Для адаптации есть время до конца этого года, заявила Рожкова.

Кому усложнит жизнь эта норма? Новые требования могут оказаться болезненными для финкомпаний, имеющих лицензию на "осуществление переводов физическими лицами без открытия счета", считает Тимченко из Кредит Днепр. Анонимные электронные кошельки и prepaid-карты активно используются в теневой экономике, добавляет банкир. Новый закон требует верифицировать клиентов при всех операциях, которые связаны с обменом электронных денег на обычные.

Операторы мобильной связи, как и раньше, смогут без ограничений предоставлять услуги связи неидентифицированным абонентам, сообщили в НБУ.

Не нужно идентифицировать и верифицировать пользователей ряда электронных кошельков (транзитных, аналитических):

открытие которых не инициировано мобильным абонентом;

которые используются для "технических целей";

которые не связаны с инициированием переводов пользователем в пользу других лиц.

Но если клиент инициирует открытие электронного кошелька и намеревается переводить деньги в пользу других лиц, необходима его проверка.

Как будут идентифицировать?

Теперь, чтобы открыть счет в банке не обязательно идти в отделение. Удостоверить личность можно будет, например, через видеосвязь или систему BankID.

Банки и финкомпании смогут выбрать для себя подходящий вариант из двух моделей удаленной идентификации и верификации клиента: полноценной или упрощенной.

К полноценной относятся:

верификация с помощью Системы BankID НБУ и квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП);

проведение видеоидентификации.

Эта модель не предполагает лимитов на объемы операций и остатков по счетам клиентов.

Для упрощенной модели лимиты по операциям клиентов могут быть.

К этому типу относятся:

верификация с помощью Системы BankID НБУ;

верификация с помощью КЭП;

перечисление платежа на отдельный счет банка с личного счета клиента, который сопровождается указанием ФИО клиента;

дистанционное считывание клиентом данных с чипа своего биометрического документа с помощью NFC модуля смартфона и соответствующего мобильного приложения банка;

верификация данных из бюро кредитных историй с подтверждением клиента через пароль, поступивший от банка на финансовый номер телефона.

Как вариант рассматривается возможность частичной передачи идентификации и верификации клиентов на аутсорсинг.

В НБУ уверяют, что если вы не проводите незаконных операций, новые изменения не усложнят, а напротив - упростят вам жизнь: расширение "мониторингового" лимита, дистанционная идентификация и т.д.

Взамен регулятор просит, на первый взгляд немного, - информацию об украинцах, которые платят, покупают и переводят. Так устроен современный мир - в нем почти нет места анонимности.