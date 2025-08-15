Рожкова ушла из Национального банка, на ее место назначили Николайчука

Фото: НБУ

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова 15 августа покинула должность в связи с окончанием семилетнего срока полномочий. Вместо нее назначили Сергея Николайчука, который раньше был заместителем главы НБУ, сообщается на сайте регулятора.

Рожкова занимала должность первого заместителя главы Национального банка с июня 2018 года, а в состав правления входила с января 2016 года.

За это время в НБУ сменились четыре главы: Валерия Гонтарева, Яков Смолий, Кирилл Шевченко и Андрей Пышный.

Вместе с командой Рожкова участвовала в оздоровлении банковской системы в 2015–2017 годах, трансформации небанковского финансового сектора, стратегических проектах по имплементации норм ЕС в регулирование финансового сектора Украины и т. д.

Сергей Николайчук занимал должность заместителя главы НБУ с июля 2021 года, курируя блок "Монетарная стабильность". Теперь он также будет отвечать за работу блока "Финансовая стабильность".

С 2004 по 2019 год Николайчук прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

С сентября 2019 года по апрель 2020 года занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а с апреля 2020 года по июль 2021 года работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU.