Совет НБУ назначил нового заместителя главы Нацбанка

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко выбрал Сергея Николайчука в качестве кандидата на пост заместителя по вопросам макроэкономики и монетарной политики вместо Дмитрия Сологуба, полномочия которого истекают 13 июля. Об этом LIGA.net сообщили четыре собеседника в НБУ, информацию подтвердили два собеседника из окружения Николайчука.

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Кандидатуру нового зампредседателя утвердил совет Нацбанка (возглавляет Богдан Данилишин) на заседании 13 июля, сообщил LIGA.net один из членов Совета.

Обновлено в 12:17. Пресс-служба НБУ сообщила, что Совет НБУ сегодня на заседании назначил заместителем главы Нацбанка Николайчука.

"Сергей Николайчук – опытный профессионал, имеющий большой практический опыт работы не только в Национальном банке, но и управленцем в Министерстве экономики и на финансовом рынке. Он внес значительный вклад в реализацию режима инфляционного таргетирования в Украине, разработку системы принятия решений по монетарной политике на основе правил, а также развитие научно-исследовательской функции в центробанка. Поэтому я уверен, что Сергей Николайчук благодаря своим основательным знаниям и опыту сможет не только сохранить, но и приумножить достижения Национального банка в сфере монетарной стабильности", – подчеркнул глава НБУ Шевченко.

Сергей Николайчук работает в инвесткомпании ICU, где возглавляет департамент макроэкономических исследований. В 2019-2020 годах он был заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. С 2004 по 2019 год работал в НБУ, где прошел путь от экономиста до директора департамента монетарной политики и экономического анализа из вертикали Дмитрия Сологуба. Дмитрий Сологуб работает в НБУ с осени 2014 года. В правление Нацбанка входит с марта 2015 года. Курирует вопросы монетарной политики, он – один из идеологов перехода центробанка к режиму инфляционного таргетирования (август 2015 года).

Дмитрий Сологуб и Катерина Рожкова – единственные члены правления НБУ, которые сохранили должности после смены главы Нацбанка в июле 2020 года. Тогда прежний руководитель Яков Смолий подал в отставку сославшись на политическое давление, его заменил экс-предправления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко. В октябре 2020 года Сологуб и Рожкова получили недоверие и выговор от Совета НБУ.

23 июня стало известно, что Сологуб переходит на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда. В тот же день совет НБУ согласовал увольнение Сологуба в связи с окончанием срока его полномочий.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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