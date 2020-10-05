Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу

Совет Национального банка Украины выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Официальная причина такого решения – нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики сотрудника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде Украины.

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Совет рекомендовал правлению Национального банка усилить исполнительную дисциплину и ответственность работников Нацбанка, обеспечить достаточную работу функции комплаенс, усилить контроль во время принятия решений относительно применения методов влияния на банки в сфере финмонторинга.

Также Совет подтвердил полномочия члена Совета НБУ Василия Горбаля.

Совет Национального банка Украины отвечает за разработку основных принципов денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за проведением денежно-кредитной политики. Кроме того, он осуществляет надзор за системой внутреннего контроля Национального банка. Состоит из девяти членов.

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Роман Брыль

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