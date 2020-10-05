Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу
Совет Национального банка Украины выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Официальная причина такого решения – нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики сотрудника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде Украины.
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Совет рекомендовал правлению Национального банка усилить исполнительную дисциплину и ответственность работников Нацбанка, обеспечить достаточную работу функции комплаенс, усилить контроль во время принятия решений относительно применения методов влияния на банки в сфере финмонторинга.
Также Совет подтвердил полномочия члена Совета НБУ Василия Горбаля.
- Смена правления НБУ началась после увольнения Якова Смолия, который возглавлял НБУ с 2017 года. Вместо него руководителем НБУ с 16 июля стал Кирилл Шевченко. Затем начали менять заместителей главы НБУ. В июле заместителем Шевченко вместо Олега Чурия стал Юрий Гелетий. В августе вместо Сергея Холода пришел Алексей Шабан. Из старой команды в правлении НБУ еще остаются Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.
- 14 ноября 2019 года главой Совета НБУ был во второй раз избран Богдан Данилишин. Он считается лояльным к бывшим собственникам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и заявлял о необходимости диалога с ними.
- 16 сентября Верховная Рада утвердила экс-регионал Горбаля членом Совета НБУ.
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