Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ

Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины (НБУ).

За проголосовали 332 народных депутата от "Слуги народа, ОПЗЖ, Батькивщины, Довіри, группы "За майбутнє" и 13 внефракционных.

Накануне за кандидатуру Шевченко проголосовало большинство членов профильного комитета Верховной Рады. "Только что наш финансовый комитет рекомендовал парламенту назначить на пост главы НБУ Кирилла Шевченко. За проголосовало большинство коллег. Один против, пять воздержалось", - написал член комитета, депутат от фракции Голос Ярослав Железняк на своей страничке в Facebook.

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Юрий Тарасовский

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