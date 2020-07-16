Кирилл Шевченко – новый глава Национального банка Украины. 15 июля президентский Владимир Зеленский подал его кандидатуру в Верховную Раду, а уже на следующий день его поддержали 332 народных депутата. Кроме голосов пропрезидентской фракции Слуга народа его поддержали депутаты Батьківщина, ОПЗЖ, групп Довіра и За Майбутнє. Фракции Голос и Европейская солидарность – не голосовали.

Шевченко – первый руководитель НБУ, назначенный при Владимире Зеленском. Он приходит в Нацбанк на смену Якову Смолию, который подал в отставку две недели назад, заявив о “систематическом политическом давлении”.

Кто такой Кирилл Шевченко и как он может изменить политику НБУ?

Как выбирали нового главу НБУ. Зеленский и Тимошенко – “за”

Уже через несколько часов после того, как Яков Смолий заявил об отставке, собеседники LIGA.net в Офисе президента и фракции Слуга народа называли наиболее реальным претендентом на то, чтобы возглавить НБУ именно председателя правления государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Несмотря на это президент Владимир Зеленский (по закону он предлагает Раде кандидатов на Нацбанк, но формально последнее слово – за депутатами) решил не спешить с выбором и потратил две недели, чтобы рассмотреть с десяток других кандидатур.

Конкурентами Шевченко были действующий глава Совета НБУ Богдан Данилишин, экс-чиновник Нацбанка Сергей Круглик, бывший предправления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук и несколько статусных западных ученых-экономистов (Сергей Гуриев, Юрий Городниченко, Андрей Кириленко).

До последнего выбор Зеленского держался в строгом секрете: кого президент подаст на голосование не знали даже самые влиятельные депутаты. О том, что “под купол Рады” подают именно Шевченко многие парламентарии узнали только когда Офис президента зарегистрировал на сайте Рады соответствующий проект постановления (это было вечером 15 июля).

Президент решил познакомить Шевченко со своей фракцией уже после голосования, а не до, как обычно происходит с топ-назначениями. Утром 16 июля дня будущий руководитель НБУ выступил на заседании финансового комитета ВР (глава – Даниил Гетманцев). Уже через час Рада без особых проблем утвердила его кандидатуру: “за” высказались 332 депутата.

Большой банкир и экс-советник Тимошенко. Кто такой Кирилл Шевченко

“Изучил вопрос. Считаю Кирилла Шевченко профессионалом. Буду поддерживать”, – заявил перед заседанием глава финкомитета Даниил Гетманцев (Слуга народа).

47-летний Шевченко – действительно банкир с большим стажем. Последние шесть лет возглавляет государственный Укргазбанк.

Кто такой Кирилл Шевченко. ДОСЬЕ Кирилл Шевченко 25 лет работает в банковском секторе Украины. Он получил бухгалтерское образование в Харьковском экономическом университете, его карьера началась в 1994-м в Украинском кредитном банке (предок современного А-Банка семьи Суркисов). С 1995 по 2006 Шевченко работал в банке Финансы и Кредит Константина Жеваго, где дошел до уровня зампредправления. С 2006-го начинается его карьера в госсекторе: три года Шевченко возглавляет Госипотечное учреждение, в 2009-м становится советником премьер-министра Юлии Тимошенко. В этот же момент государство фактически национализировало Укргазбанк, купив 94,9% акций финучреждения. Шевченко сначала стал представителем Кабмина в набсовете банка, позже – назначен заместителем предправления. В 2010-м Шевченко вместе со своим бизнес-партнером и на тот момент первым замминистра финансов Вадимом Копыловым (работал в Минфинах при премьерах Викторе Януковиче и Николае Азарове) покупает небольшой Терра Банк. В 2012-м партнеры продали финучреждение: как сообщали СМИ, структурам Руслана Циплакова – близкого друга одного из сыновей Януковича. После этого до 2014 года Шевченко работал советником главы Ощадбанка Сергея Подрезова. После смены власти в начале 2014-го – возвращается в Укргазбанк на должность председателя правления. Банком он руководит до назначения главой НБУ в июле 2020-го.

До национализации ПриватБанка Укргазбанк, которым руководил Шевченко, считался наиболее качественным активом среди госбанков. Банк должен был стать первым финансовым госактивом, в капитал которого частично войдет иностранный инвестор: еще несколько лет назад планировалось, что это будет IFC (Международная финансовая корпорация, часть группы Всемирного банк).

Шевченко так и не смог довести дело до конца, но согласно меморандуму МВФ это должно произойти до конца этого года.

Какой будет политика НБУ при Шевченко

“Лучший выбор из возможных”, - так прокомментировал возможное назначение Шевченко экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Каким главой НБУ будет Шевченко? Выступая перед депутатами в финкомитете, он заявил, что намерен сохранить общий курс Нацбанка, но при этом расширить его влияние на кредитование реального сектора.

“Я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы. В этом смысле инструмент инфляционного таргетирования показал свою эффективность, – сказал Шевченко, выступая в Раде. – Но в нынешних условиях он должен соответствовать другим целям: в частности создание фундамента для экономического развития. Как глава НБУ я сделаю все от меня зависимое для этого”.

Что для этого собирается делать новый глава НБУ? По его словам, у регулятора есть ряд постановлений, которые облегчают банкам потребительское кредитование, но усложняют кредиты реальному сектору. “НБУ должен создать нормативные условия для того, чтобы банки участвовали в развитии экономики, облегчить кредитование сложных проектов их реального сектора, то есть снизить нагрузку на резервы и капитал”, – сказал он.

Также Шевченко заявил, что приоритетными для него будут вопросы стабильности курса гривни, сотрудничества международных кредиторов и главное – стабильной инфляции. “Я хочу заявить, что как глава НБУ я не допущу неконтролированной инфляции”, – сказал он.

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