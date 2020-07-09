Представитель МВФ Йоста Люнгман об отставке Смолия, новом главе НБУ и налоге на выведенный капитал. Блиц-интервью (укр.)

Офіційне представництво Міжнародного валютного фонду в Україні запропонувало LIGA.net бліц-інтерв’ю зі своїм очільником Йостою Люнгманом через декілька днів після скандальної відставки голови НБУ Якова Смолія.

Умов для бліцу було дві: Люнгман підготує відповіді письмово та зможе прокоментувати лише три ключові теми стосовно останніх кадрових та економічних ініціатив української влади.

Ми обрали наступні теми: відставка Смолія та загроза незалежності НБУ, (не)виконання меморандуму з МВФ у частині обмеження зарплат високопосадовців та податок на виведений капітал.

Що про це думає МВФ, як головний кредитор України – у бліц-інтерв'ю Йости Люнгмана.

"НБУ відверто каже, що піддається політичному тиску. Це повинно хвилювати всіх"

- Чи побачили ви достатньо підтверджень тому, що на НБУ дійсно здійснювався політичний тиск, як про це заявляв ексголова Яків Смолій?

- Важливо пам’ятати, чому центральний банк повинен бути незалежним. Ми знаємо, що виважена грошово-кредитна, валютна та фінансова політика мають надзвичайно позитивний вплив на довгостроковий економічний розвиток. Але ми також знаємо, що інколи хороша політика непопулярна, а деякі політики прагнуть стимулювати швидке зростання.

Однак, безвідповідальна політика центрального банку врешті-решт призводить до високої інфляції, нестабільності валютного курсу, проблем у фінансовому секторі, низького рівня економічного зростання та високого рівня безробіття, як ми це спостерігали під час минулих криз в Україні. Визнаючи спокусу надмірного короткотермінового стимулювання, більшість країн, що розвиваються, і розвинених країн мають незалежний центральний банк з чіткими повноваженнями робити те, що є правильним для економіки в довгостроковій перспективі. Ця модель виявилася успішною. Україна створила систему забезпечення незалежності центрального банку відповідно до найкращої міжнародної практики у 2015 році. Ця система добре послужила Україні та сприяла швидкому відновленню та зростанню економіки.

Але для того, щоб ця модель працювала, центральний банк повинен відчувати впевненість в тому, що він може приймати важкі, але необхідні, рішення без політично умотивованих наслідків, що політичний істеблішмент буде захищати незалежність центрального банку, коли його дії ставлять під сумнів, і що незалежність центрального банку поважатимуть і за буквою, і за духом закону.

Те, що керівництво НБУ відверто каже, що воно піддається політичному тиску, повинно хвилювати всіх.

- Чи проводить президент України консультації з МВФ щодо кандидатів на посаду голови НБУ?

- МВФ не бере участі у призначенні вищих посадових осіб держави. Ми працюємо з інституціями та зосереджуємось на виробленні політики й проведенні реформ.

- Яким має бути новий голова НБУ, на думку МВФ?

- Ми вважаємо, що керівництво та персонал НБУ ефективно впроваджували виважену грошово-кредитну та фінансову політику, і важливо, щоб ця політика була продовжена і при новому очільнику.

- Чи вважаєте ви, що після подій навколо звільнення Смолія, загроза незалежності НБУ стала більш суттєвою?

- Незалежність центрального банку – це не просто абстрактна теоретична концепція, яку можна зігнути і скрутити відповідно до будь-якої реальності. Існують чітко встановлені зв’язки між незалежністю центрального банку та економічними результатами. Фонд підтримує Україну у розробці добре збалансованої системи забезпечення незалежності та підзвітності НБУ. Ми також переконані, що модель управління центральним банком та система управління монетарним та фінансовим секторами відповідають економічним інтересам України.

- Чи можна стверджувати, що у цьому сенсі Україна вже порушує меморандум у частині про незалежності центрального банку?

- Поточна програма Stand by ґрунтується на збереженні цієї системи та продовженні економічної політики інфляційного тарґетування, плаваючого валютного курсу, накопичення міжнародних резервів та зміцнення фінансового сектора.

- НБУ критикують за те, що центробанк не сприяє економічному зростанню та зайнятості в Україні. Чи згодні ви з цією оцінкою?

- За всіма критеріями, Національний банк відмінно робить свою справу і ефективно виконує свої завдання, як визначено в Конституції та законі про НБУ. Наразі інфляція низька, міжнародні резерви високі, а банківський сектор у хорошій формі. Це створило передумови для сталого економічного зростання, оскільки перш, ніж робити довгострокові інвестиції, інвестори хочуть бути переконані в макроекономічній стабільності. Разом з тим, інвестори також повинні бути впевнені у захищеності своїх прав власності, ефективному і рівному ставленні до бізнесу з боку органів влади та справедливості і безкорупційності судів.

Крім того, довгострокове зростання потребує розвиненої транспортної інфраструктури, добре освіченої робочої сили та гарних умов життя. Ось чому структурні реформи настільки важливі в Україні. Але впровадження цих реформ є обов’язком виконавчої та законодавчої гілок влади. Незважаючи на те, що за останні п’ять років було зроблено чимало щодо реформування економіки, і за останній рік було ухвалено низку важливих законів, багато чого ще тільки належить зробити.

"Обмеження зарплат чиновників - не в інтересах України"

- Питання обмеження зарплат високопосадовців в Україні є окремим пунктом Меморандуму. Чому це так важливо для МВФ?

- Державному сектору в Україні потрібні добре мотивовані, компетентні та чесні люди. Для залучення та утримання таких посадових осіб державі потрібно виплачувати зарплати, співставні з тим, що ці люди заробляли б в інших місцях.

Обмеження розміру максимальної зарплати може призвести до втрати найбільших талантів та необхідного досвіду. Це було б не в інтересах України (згідно меморандуму, Україна мала б скасувати обмеження з 1 липня цього року, це є передумовою для перегляду програми та виділення другого траншу у вересні. - Ред.).

"ПнВК доведеться компенсувати іншими податками"



- Питання податку на виведений капітал знову дискутується на вищих владних рівнях в Україні, однак у Меморандумі зазначено, що Україна не буде найближчим часом впроваджувати суттєвих податкових реформ. Чи є дискусія навколо ПнВК порушенням домовленостей України з МВФ?

- Аргумент прихильників переходу від оподаткування корпоративного доходу до оподаткування розподіленого прибутку полягає у тому, що зниження податку на прибуток та стимулювання збереження прибутку в компаніях призведуть до збільшення інвестицій та зростання. Ми погоджуємося з необхідністю збільшення інвестицій, проте, не вважаємо, що запропонований податок на виведений капітал є ефективним шляхом досягнення цієї мети. Як ми бачимо за результатами опитуваннях бізнесу, перш ніж здійснювати інвестиції, інвесторам потрібно поліпшення бізнес-середовища, у тому числі судової системи.

Перехід від оподаткування прибутку до оподаткування дивідендів не вирішує це питання. Але нас також турбує обсяг прогнозованих втрат доходів бюджету. Зменшення надходжень від податку на прибуток на 1, 1,5 або навіть 2 відсотки ВВП повинно бути компенсовано збільшенням якогось іншого податку або зменшенням видатків бюджету з метою утримання такого самого рівня бюджетного дефіциту.

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