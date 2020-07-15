Зеленский выбрал нового главу НБУ

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Кирилла Шевченко в качестве нового главы НБУ. Об этом говорится в проекте постановления о назначении Шевченко, зарегистрированный на сайте .

По словам Железняка, комитет рассмотрит проект постановления о назначении Шевченко в 9:00 16 июля. Кандидата не будут представлять руководителям парламентских фракций, как обычно происходит с назначениями топ-уровня, уточнил Железняк.

Кирилл Шевченко - многолетний руководитель Укргазбанка. Его кандидатура в качестве нового главы НБУ обсуждалась в Офисе президента еще в начале июля - сразу же после того, как бывший руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.

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Сергей Шевчук

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