Зеленский требовал от НБУ больше денег для экономики. Смолий считал, что это несет риск макростабильности. За что и поплатился

Вечером 1 июля глава Национального банка Яков Смолий заявил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина - “систематическом политическом давлении”. Президент Владимир Зеленский скорее всего подпишет заявление главы НБУ.

Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ(30 июня), на котором у него произошел конфликтный разговор с Зеленским, рассказывают два собеседника LIGA.net (один из них был на встрече).

Уже сегодня (2 июля) отставку Смолия рассмотрит профильный комитет, а уже 3 июля Верховная Рада может освободить кресло руководителя Нацбанка. По словам одного из депутатов СН члены финансового комитета получили из Офиса президента рекомендацию принять отставку.

За отставкой главы НБУ кроется более важная для благосостояния всех украинцев новость: у Зеленского свое видение, как помогать и развивать украинскую экономику. И оно сильно расходится с представлениями о правильной экономической политике нынешнего руководства НБУ.

О чем речь и к каким последствиям может привести смена главы Нацбанка – в разборе LIGA.net.

Что произошло. Хроника отставки Смолия

“У меня срок каденции завершается в 2025 году. Еще есть время и много задач, которые мы должны осуществить", - так Яков Смолий комментировал возможность своей отставки в мае – всего за полтора месяца до того, как написать заявление об уходе из-за “систематического политического давления”.

“Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – заявил Смолий.

Его заместители (Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий, Роман Борисенко) пока остаются на своих местах. “Мы разделяем предостережения относительно давления, но считаем своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности”, – говорится в совместном заявлении руководства НБУ.

Отставку Смолия должен утвердить президент, а затем – Верховная Рада. В Офисе президента(ОП) пока не давали оценки решению главы НБУ, но отметили, что независимость Нацбанка остается “безусловным приоритетом” для главы государства. Также в ОП подчеркнули, что дискуссии вокруг регулятора “не должны приобретать политической окраски”.

“Правительство и НБУ продолжат взвешенную фискальную и монетарную политику, что позволит обеспечить макро- и финансовую стабильность и будет способствовать развитию экономики и возобновлению банковского кредитования”, – говорится в заявлении Офиса президента.

Что дальше. Решение Зеленского и кандидат на замену Смолию

Несмотря на нейтральный тон пресс-релиза ОП, Зеленский, вероятнее всего, примет отставку Смолия, говорит собеседник LIGA.net в руководстве фракции Слуга Народа.

Голосование по “вопросу НБУ” в Раде запланировано на 3 июля. “Вопрос только, успеют ли сделать все по регламенту до пятницы”, – говорит собеседник.

Имя вероятного кандидата на замену Смолию также известно – Кирилл Шевченко, глава государственного Укргазбанка, сообщил собеседник LIGA.net из фракции Слуга народа. Аналогичную информацию также озвучил замглавы финкомитета Ярослав Железняк (Голос). Собеседник LIGA.net из Офиса президента отметил, что речь действительно идет о нынешнем руководителе госбанка, однако не уточнил его фамилии.

Новый глава НБУ сможет сразу же ввести в правление, как минимум, одного своего человека: 10 июля заканчиваются полномочия Олега Чурия (курирует валютный блок). На заседании 30 июня Совет Нацбанка, который утверждает членов правления, отказался рассматривать вопрос нового срока Чурия, хотя Смолий рекомендовал оставить его в Нацбанке еще на семь лет.

Почему Смолий уходит. Конфликт у Саакашвили и “другая экономическая парадигма Зеленского”

Почему Яков Смолий решил уйти в отставку именно сейчас?

Тригером к написанию заявления стал очень напряженный разговор, который произошел между ним и президентом Зеленским на заседании Нацсовета реформ (тот самый, которым руководит Михаил Саакашвили) во вторник, 30 июня, рассказали три собеседника LIGA.net, ставшие свидетелями “конфликта”.

Президенту не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов 5-7-9. Претензии, что банки участники выдают мало кредитов, он высказал именно Смолию, причем в резкой форме, говорит один из собеседников.

“5-7-9 – это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, из-за которой НБУ не дает ход кредитам, – рассказывает собеседник из руководства СН. – И в целом, президент находится в другой экономической парадигме. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса – это так себе история”.

Что означает “другая экономическая парадигма” Зеленского? “Деньги – кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику – нельзя; курс – чуть опустить и т.д.”, – перечисляет собеседник LIGA.net.

Нормально не будет. Печатный станок, падение гривни и “финансовая изоляция”

Новость об отставке Смолия появилась через несколько часов после того, как Украина завершила первое после введение карантина размещение еврооблигаций на $1,75 млрд. Сделку закрыли, рассказал собеседник LIGA.net в одной из крупных инвесткомпаний, купившей украинские госбумаги. “Смолий не подвел Минфин, порядочный человек”, – говорит инвестбанкир.

Случись отставка немного раньше, “окно возможностей” для Украины, вероятно, закрылось бы, полагает финансист из другой крупной украинской компании. В то же время, главный экономист Dragon Capital Елена Белан не исключает, что сделка и вовсе может быть отменена. Такого же мнения придерживается высокопоставленный сотрудник министерства экономики, по его словам размещение отменят.

Все опрошенные LIGA.net финансисты крайне негативно восприняли уход Смолия. Главное опасение – Нацбанк утратит свою независимость, что навредит отношениям Украины с иностранными инвесторами и партнерами.

Местный бизнес тоже не в восторге. “Мы отложим новые инвестиции, – отметил гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала. – Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы такого решения: полная некомпетентность или мотивированные русскими диверсии”.

Первая практическая реакция проявится на валютном и финансовом рынках уже сегодня утром. “Я не знаю, какими завтра будут котировки облигаций, каким будет курс, но точно могу сказать, что такой ход будет иметь негативные последствия как для украинской экономики, так и для привлечения инвестиций”, – говорит экс-замминистра экономики Павел Кухта.

По мнению экс-предправления Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука, Украину, вероятно, ждет смена стратегии и монетарной политики НБУ. “Речь об использовании масштабной эмиссии денег для бюджетных нужд и свертывании взаимодействия с МВФ”, – полагает он.

Как добавляет Белан из Dragon Capital, Украина рискует оказаться в “финансовой изоляции”.

“Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий президента, – отмечает она. – Если отставка Смолия будет принята, а в НБУ назначат лояльное руководство, то в добавок к экономическому, мы скоро окажемся на пороге еще и финансового кризиса”.

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