На минувших выходных в среде западных экономистов, изучающих Украину, разгорелся небольшой скандал. В пятницу, 10 июля, на свежесозданном блоге Ukraine Сonfidential появился пост, расхваливающий Сергея Круглика - якобы самого вероятного будущего главу НБУ. Автор поста уверял, что его поддерживают известные экономисты Андерс Аслунд, Тимоти Эш и дипломат Майкл Карпентер. LIGA.net обратилась за комментарием к Аслунду, вот дословный ответ: "Утверждение о том, что я поддерживаю г-на Круглика в должности главы НБУ, является откровенной ложью... Никто из нас [Тимоти Эш и Майкл Карпендер] этого не делает".

Кто и с какой целью написал и распространял этот пост не известно. С уверенностью можно сказать лишь, что борьба за пост главы Национального банка в самом разгаре, а данная публикация может быть как частью кампании в поддержку Круглика, так и его дискредитации.

LIGA.net разбиралась, что происходит за кулисами публичного поиска и отбора будущего главы НБУ, кто в шорт-листе кандидатов и кто помогает Зеленскому выбрать главного претендента.

Имя нового главы Нацбанка Украина узнает 17 июля, в этот день планируется голосование в Верховной Раде, рассказывают собеседники из депутатского корпуса и Офиса президента.

До голосования три дня, а за кого им придется голосовать, не знает почти никто из депутатов. Те, кто знают, нетрадиционно молчаливы: из Офиса президента пришел строгий запрет раскрывать эту информацию. В Офисе боятся, чтобы потенциального главу НБУ "не сбили" еще до назначения.

Сейчас процесс отбора вышел на финишную прямую: Зеленский примет решение до среды включительно. "Обсуждение идет в самом узком круге. Кто сейчас фаворит я уже не знаю", - говорит собеседник из Офиса президента.

Из кого выбирает Зеленский?

Фамилии под запретом. Как Зеленский выбирает главу НБУ

Экс-глава НБУ Яков Смолий подал в отставку почти две недели назад: вечером 1 июля он объявил, что уйдет, назвав причиной "систематическое политическое давление" на Нацбанк.

На следующее утро президент Зеленский принял отставку главы, а уже 3 июля НБУ остался без постоянного руководителя. Сейчас обязанности главы регулятора исполняет Катерина Рожкова – первый заместитель Смолия.

С тех пор в прессе звучали разные фамилии, которые якобы обсуждаются в Офисе президента в качестве замены Смолию. Но понять, к какому выбору все-таки склоняется президент после двухнедельного отбора, не так и просто даже народным депутатам из президентской фракции Слуга народа.

В понедельник, 13 июля, Зеленский провел встречу с СН, на которой представил новых руководителей Антимонопольного комитета и вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности. Главную кадровую тему недели – НБУ – тоже обсуждали, но конкретных фамилий так и не прозвучало, рассказывает несколько собеседников LIGA.net среди участников встречи.

"В Офисе президента боятся светить фаворитов, – говорит высокопоставленный собеседник LIGA.net из окружения Зеленского. Несколько собеседников во фракции СН и ОП отмечают, что депутатам, которые были вовлечены в консультации, прямо запретили называть состав шорт-листа, чтобы он не попал в прессу.

Один из участников обсуждения из Слуги народа (руководитель парламентского комитета) уточнил LIGA.net, что ясности относительно главы НБУ по состоянию на середину вторника все еще не было. Вечером во вторник глава фракции Давид Арахамия заявил журналистам, что рассматривается даже один из депутатов Слуги народа, но не глава финансового комитета Даниил Гетьманцев.

Собеседник LIGA.net в ОП отметил, что отбор "почти окончен".

Девять кандидатов: президентский список

"Несмотря на конкретные фамилии, есть две группы кандидатов: те, кто, вероятно, продолжит прежнюю политику НБУ, вторые – те, кто удовлетворит запрос Банковой на смену этой политики, - говорит финансист, знакомый с ситуацией. - Менять Смолия, чтобы поставить сильного и независимого экономиста, который, скорее всего, будет вести схожую политику, было бы нелогичным. Я не думаю, что президент сделает хороший для страны выбор".

По информации собеседников LIGA.net, в первой группе было пятеро кандидатов.

Юрий Городниченко, профессор экономики университета Бэркли (США), лучший молодой экономист мира по версии авторитетного рейтинга Repec Ideas.

Зеленский пообщался с ним по видеосвязи в понедельник. Городниченко, якобы был готов, но при выполнении трех условий: сохранении прежней политики НБУ, реальной независимости регулятора и отказе от политического давления, а также гарантии физической безопасности руководства регулятора. По словам собеседника LIGA.net, знакомого с результатом переговоров, президент не считает, что это реальные проблемы, требующие договоренностей.

Получить комментарий Городничеко не удалось.

Владимир Лавренчук. Экс-глава Райффайзен Банка Аваль считался одним из топ-кандидатов на должность главы НБУ еще после отставки Валерии Гонтаревой в 2018-м, но тогда президент Петр Порошенко предпочел Якова Смолия.

Сейчас в СМИ также фигурирует фамилия Лавренчука, но предложений возглавить НБУ к нему не поступало, рассказал сам банкир в комментарии LIGA.net. "К тому же у меня лично нет намерений становиться главой НБУ", – добавил Лавренчук.

Тем не менее, два собеседника LIGA.net назвали его среди участников шорт-листа.

Дмитрий Сологуб. После заявления Смолия об отставке Зеленский пригласил на встречу правление НБУ, чтобы обсудить требования к новому руководителю. Топ-менеджеры Нацбанка отметили, что лучшим выбором стал бы кто-то из них (Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий, Сергей Холод, Роман Борисенко), рассказал LIGA.net один из участников встречи.

По информации собеседника, среди участников последующих консультаций, Зеленский рассматривал Дмитрия Сологуба (курирует блок монетарной политики). Но в дальнейшем контактов с правлением относительно нового главы не было, рассказали два собеседника LIGA.net в НБУ. Зеленский якобы считает, что у действующих членов правления нет шансов набрать в Верховной Раде 226 голосов.

Андрей Кириленко - профессор финансов Кембриджского Университета. Как и Городниченко, он выходец из Украины, добившийся успеха на Западе. Чем закончилось общение президента с Кириленко неизвестно.

Сергей Гуриев. Гуриев вырос в Киеве, учился в Москве, один из самых известных российских экономистов либерального толка. Гуриев был вынужден покинуть Россию в 2013-м, из-за опасения за свою свободу и безопасность. Сейчас живет и работает во Франции, до недавнего времени был главным экономистом ЕБРР.

По информации собеседников LIGA.net, знакомых с процессом отбора, у Офиса президента даже был разговор с Гуриевым по видеосвязи. Но с его назначением есть сложность: для того, чтобы возглавить НБУ, Гуриеву придется сменить гражданство.

Ко второй группе кандидатов, готовых "сузить" независимость НБУ и смягчить монетарную политику, собеседники LIGA.net относят четверых претендентов.

Кирилл Шевченко. Имя действующего главы Укргазбанка было первым, кого собеседники LIGA.net в Раде и ОП называли вероятным преемником Смолия. Он же – пример того, как конкретного кандидата пытаются "сбить": народный депутат Александр Дубинский (СН, считается одним из депутатов так называемой "группы Игоря Коломойского" внутри Слуги народа) развернул против Шевченко целую кампанию через свои медиаплощадки.

Несмотря на это, Шевченко остается в шорт-листе Зеленского. С его кандидатурой есть еще одна проблема. По информации собеседников LIGA.net в депутатском корпусе, Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование, в котором фигурантом якобы является родственник Шевченко. "Это потенциальная возможность для давления на него, если он станет главой НБУ", - отмечает собеседник.

Сергей Круглик. Экс-руководитель международного департамента в НБУ времен Сергея Арбузова-Игоря Соркина.

Впервые его фамилия попала в информпространство в контексте назначения в НБУ на прошлой неделе с подачи агентства Українські новини (входит в Интер Медиа Групп Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина). Позже в сети появилась упомянутая англоязычные публикация. Собеседеники LIGA.net среди участников консультаций подтвердили, что Зеленский действительно рассматривает кандидатуру Круглика.

Его плюс в том, что Круглик долгое время занимался внешними контактами Нацбанка, что могло бы помочь помочь в отношениях Украины с международными партнерами. Минус – функции Круглика были скорее протокольными: к экономике и тем более монетарной политике он не имел никакого отношения, рассказывает LIGA.net один из бывших топ-руководителей Нацбанка.

Второй минус: Круглик ушел из НБУ в 2015 году после того, как команда Валерии Гонтаревой структурно реформировала Нацбанк (этим занимался Владислав Рашкован - нынешний представитель Украины в МВФ). "Мнение Гонтаревой было таким, что Круглик профнепригоден даже для работы начальником международного департамента НБУ. Из-за этого он и ушел”, – говорит LIGA.net один из топ-менеджеров регулятора того времени.

Сам Круглик отказался комментировать LIGA.net свое возможное назначение в Нацбанк.

Есть еще один кандидат, которые уже пару раз выпадал из списков, но потом опять появлялся.

Богдан Данилишин. Действующий глава Совета НБУ (в котором он был последовательным оппонентом Якова Смолия) и экс-министр экономики в одном из правительств Юлии Тимошенко входил в один из первых лонг-листов Офиса президента.

Данилишин - заклятый оппонент руководства НБУ, он публично критиковал работу Смолия и правления. Данилишин также поддерживает всестороннее использование Нацбанка для разогрева экономики. Не так давно он написал письмо (есть в распоряжении LIGA.net) президенту и Верховной Раде, в котором рекомендовал, как улучшить монетарную политику и провести эмиссию в 300 млрд грн через выкуп Нацбанком ОВГЗ на вторичном рынке.

Еще один кандидат из Совета НБУ - Елена Щербакова. До прихода команды Гонтаревой Щербакова долгое время работала на топ-позициях в Нацбанке, входила в правление регулятора.

(Не)зависимый Нацбанк. Что будет после смены руководства НБУ

Перед пятничным голосованием Зеленский, вероятно, представит нового главу НБУ на встрече с фракцией, дальше его заслушает профильный комитет Верховной Рады.

В связи с "политической" отставкой Смолия Офис президента неоднократно подчеркивал, что независимость Нацбанка будет сохранена. Но сам Зеленский на прошлой неделе снова раскритиковал политику НБУ – на этот раз за чрезмерно крепкий курс гривни. А во время общения с кандидатами интересовался - что они сделают, чтобы обеспечить ипотеку под 10% годовых уже в этом году.

Параллельно с этим министр экономики Игорь Петрашко снова заявил, что Украине нужна гораздо более высокая инфляция, чем таргетирует Нацбанк, а глава экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха сказал, что эмиссия гривни – это "непопулярный, но необходимый компромисс ради сохранения рабочих мест".

Экономисты, опрошенные LIGA.net после отставки Смолия, были единогласны в оценке: разворот в монетарной политики и финансирование НБУ дефцита бюджета, может привести к резкой девальвации и финансовому кризису.

Впрочем, даже, если президент и Верховна Рада назачат адепта использования "печатного станка", ему будет непросто быстро развернуть политику НБУ. Оставшиеся четверо членов правления, будут иметь большинство и смогут какое-то время отбивать опасные идеи.

Вопрос - как долго.

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