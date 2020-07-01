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Глава НБУ Смолий подал в отставку из-за политического давления

Глава НБУ Смолий подал в отставку из-за политического давления

Глава НБУ Смолий подал в отставку из-за политического давления
01.07.2020, 21:07

Яков Смолий подал в отставку

Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на Нацбанк, говорится в официальном релизе на сайте регулятора.

“В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной возложенных на меня обязанностей и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине ", - заявил Смолий.

  • 17 июня Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия. Документ критикует действия Нацбанка последних лет в частности речь шла о недостаточной курсовой стабильности, “пирамиде ОВГЗ” и торможении роста экономики.
  • 3 октября 2019 года спикер парламента Дмитрий Разумков снял с повестки дня заседания Верховной Рады проект постановления № 2082 о создании временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ в 2014 -2019 годах. Дубинский тогда заявил, что решение было принято Офисом президента и Кабмином после консультаций с МВФ.
  • Ранее президент Владимир Зеленский пообещал сохранить независимость НБУ. Также на переговорах с МВФ представители Фонда подчеркивали важность независимости Нацбанка.
Сергей Шевчук
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Яков Смолий
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