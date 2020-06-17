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Комитет Рады одобрил создание ВСК по деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ

Комитет Рады одобрил создание ВСК по деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ
17.06.2020, 18:38

Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту признать целесообразным создание ВСК по расследованию деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Соответствующее решение поддержали 18 народных депутата, "против" - три, двое воздержались, сообщает Интерфакс-Украина.

Проект постановления, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2014-2019 годах".

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский предлагал внести в документ пункт о признании утраты безупречной репутации руководством центробанка, однако эта поправка не нашла поддержки в комитете.

"К сожалению или к счастью, у нас нет достаточных правовых оснований утверждать факты относительно деловой репутации кого-то другого. Да, мы можем давать деловую оценку - и это постановление направлено на оценку деятельности НБУ", - сказал в ходе заседания глава комитета Даниил Гетманцев.

"Установить, что НБУ как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014-го, не выполнил в полной мере свои конституционные функции - обеспечение стабильности денежной единицы Украины. НБУ формировал и реализовал крайне опасную для страны валютно-курсовую политику, которая искусственно углубила кризисные явления в экономике", - указано проекте постановления.

Помимо этого, документ предлагает установить, что денежно-кредитная политика центробанка негативно повлияла на экономику страны, в частности, из-за искусственного перетока финансовых ресурсов в "пирамиду государственных долговых обязательств".

Проект постановления также предлагает заслушать отчет главы НБУ на пленарном заседании на протяжении четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва.

  • 3 октября 2019 года спикер парламента Дмитрий Разумков снял с повестки дня заседания Верховной Рады проект постановления № 2082 о создании временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ в 2014 -2019 годах. Дубинский тогда заявил, что решение было принято Офисом президента и Кабмином после консультаций с МВФ.
  • Ранее президент Владимир Зеленский пообещал сохранить независимость НБУ. Также на переговорах с МВФ представители Фонда подчеркивали важность независимости Нацбанка.

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Юрий Тарасовский
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Яков Смолий НБУ александр дубинский Даниил Гетманцев
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