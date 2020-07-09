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Новый глава НБУ должен продолжать политику Смолия - представитель МВФ

09.07.2020, 18:30
Новый глава НБУ должен продолжать политику Смолия - представитель МВФ - Фото
Йоста Люнгман

Международный валютный фонд (МВФ) считает эффективной политику текущего руководства Национального банка Украины (НБУ) и считает, что преемнику Якова Смолия в должности главы центробанка важно продолжать ее. Об этом в интервью LIGA.net заявил официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"То, что руководство НБУ откровенно говорит о политическом давлении, должно волновать всех. Центробанк должен быть уверен, что политический эстеблишмент будет защищать его независимость и ее будут уважать и по букве, и по духу закона", - сказал он.

На вопрос о том, консультируется ли с Фондом президент Владимир Зеленский относительно кандидатов на позицию нового главы НБУ Люнгман отмети, что МВФ "не участвует в назначении высших должностных лиц в государстве".

"Мы работаем с институциями и концентрируемся на разработке политики и проведении реформ", - уточнил представитель МВФ.

Также в МВФ назвали три условия для продолжения сотрудничества с Украиной после отставки Смолия. Подробнее тут.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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