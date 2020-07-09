Новый глава НБУ должен продолжать политику Смолия - представитель МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) считает эффективной политику текущего руководства Национального банка Украины (НБУ) и считает, что преемнику Якова Смолия в должности главы центробанка важно продолжать ее. Об этом в интервью LIGA.net заявил официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
"То, что руководство НБУ откровенно говорит о политическом давлении, должно волновать всех. Центробанк должен быть уверен, что политический эстеблишмент будет защищать его независимость и ее будут уважать и по букве, и по духу закона", - сказал он.
На вопрос о том, консультируется ли с Фондом президент Владимир Зеленский относительно кандидатов на позицию нового главы НБУ Люнгман отмети, что МВФ "не участвует в назначении высших должностных лиц в государстве".
"Мы работаем с институциями и концентрируемся на разработке политики и проведении реформ", - уточнил представитель МВФ.
Также в МВФ назвали три условия для продолжения сотрудничества с Украиной после отставки Смолия. Подробнее тут.
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- 3 июля Верховная Рада уволила главу НБУ Смолия, временно исполнять его обязанности будет Катерина Рожкова. Перед увольнением Смолий заявил, что подал в отставку из-за политического давления "с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными".
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