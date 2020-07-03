Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка
Временно исполнять обязанности главы НБУ будет Катерина Рожкова
Первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова будет исполнять обязанности председателя правления Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового руководителя. Об этом Рожкова сообщила сегодня на брифинге.
"До назначения нового главы я, согласно расписанию должностных обязанностей, буду исполнять обязанности главы Нацбанка", – сказала Рожкова.
Она отметила, что правление НБУ остается работать для обеспечения макрофинансовой стабильности и стабильности работы финансового сектора.
При этом Рожкова призвала правительство, президента и политиков к эффективному сотрудничеству, которое позволит Нацбанку выполнять функции, возложенные на него Конституцией Украины и Законом "О Национальном банке Украины".
Рожкова подчеркнула, что для команды по-прежнему "красными линиями" остаются: независимость НБУ как институции, право Нацбанка принимать решения независимо от политических пожеланий, а только с целью поддержания макрофинансовой стабильности; недопустимость включения печатного станка; недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам; недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения.
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