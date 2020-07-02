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Украина отменила размещение евробондов

Украина отменила размещение евробондов

Украина отменила размещение евробондов
02.07.2020, 10:32

Минфин отменил размещение еврооблигаций "по инициативе эмитента"

Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций, благодаря которым накануне привлекла на рынке $1,75 млрд. Официальное сообщение об этом появилось на пан-европейской фондовой бирже.

По словам одного из собеседников LIGA.net, размещение отменили "по инициативе эмитента".

Соглашение по размещению евробондов Минфин успел завершить перед самым объявлением главой НБУ Яковом Смолием решения подать в отставку в связи с "системным политическим давлением".

Новые евробонды Украины могли стать первым выходом правительства на международные рынки капитала с начала коронавирусного экономического кризиса. $750 млн от выпуска этих евробондов должны были направить на погашение долгов по евробондам со сроком погашения в 2021-2022 годах.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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еврооблигации евробонды
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