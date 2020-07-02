Министр финансов пояснил отмену размещения евробондов

Министерство финансов Украины "предоставило достаточно времени" международным инвесторам для оценки влияния возможной отставки главы правления НБУ Якова Смолия на стоимость украинских ценных бумаг. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в комментарии ЭП.

Марченко пояснил, что решение отменить размещение евробондов было принято после "неожиданного заявления об отставке главы Национального банка Якова Смолия".

"Министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того, чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей", - заявил министр.

"Мы ценим поддержку инвестиционного сообщества Украины, которую оно демонстрировало еще вчера, и продолжим политику открытости и прозрачности в отношениях с рынком", - отметил Марченко.

По его словам, Минфин остается преданным взвешенной фискальной и денежно-кредитной политике, а также конструктивному сотрудничеству с НБУ и продолжению реформ, которые поддерживаются международными партнерами.

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