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Комитет Верховной Рады поддержал отставку главы НБУ Смолия

Комитет Верховной Рады поддержал отставку главы НБУ Смолия
02.07.2020, 16:11

Народный депутат Железняк сообщил, что профильный комитет поддержал увольнение главы Нацбанка

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление об отставке председателя правления Национального банка Украины Якова Смолия. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

По его словам, постановление поддержали 16 членов комитета.

"Представители фракции Голос не голосовали за это решение. Мы так и не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление. Поскольку на заседании не было главы НБУ, то будем об этом спрашивать в зале", - написал Железняк на своей странице в Facebook.

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Юрий Тарасовский
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Яков Смолий Ярослав Железняк
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