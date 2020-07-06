Зеленский о главе НБУ: Есть три списка кандидатов, их изучают правоохранители

Зеленский встретился со всеми замами председателя Нацбанка, с главами госбанков и представителями коммерческих банков

Президент Владимир Зеленский провел три встречи с банкирами, на которых обсудил возможные кандидатуры на должность главы Национального банка Украины. Получены три списка кандидатов, сообщает Офис президента.

"Я сделал три больших дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру (главы НБУ. - Ред.), и их личное впечатление от ситуации. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков", - отметил Зеленский.

По его словам, встречи были также со всеми заместителями председателя НБУ и представителями коммерческих банков Украины.

Зеленский уточнил, что предложены три списка кандидатов, которые изучают правоохранительные органы. "Чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что не видит проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ.

Президент также отметил, что у него были профессиональные отношения с Яковом Смолием. "У нас очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне", - сказал Зеленский.

Читайте также: “Не дадим купить билет к подруге в Лондон”. Как депутаты увольняли главу НБУ Якова Смолия

Анна Андреева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.