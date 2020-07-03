Главе НБУ Якову Смолию повезло намного больше, чем его предшественнице Валерии Гонтаревой. Ей пришлось ждать отставки почти год с момента подачи заявления, со Смолием Офис президента и Верховная Рада справились молниеносно: весь процесс его увольнения занял меньше 48 часов.

286 голосов – “за” НБУ без Смолия, из них 211 дала президентская фракция Слуга народа. Так народные избранники отреагировали на заявление об отставке главы центробанка, который публично заявил о “политическом давлении”.

В чем заключалось давление, для чего Смолий устроил демарш и почему часть депутатов очень хотела уволить (а некоторые – еще и судить) главу НБУ, и все руководство регулятора? Часть ответов мы получили прямо в зале парламента, где за голосованием о своей отставке наблюдал и сам Смолий.

Об этом – репортаже LIGA.net. В конце – бонус: поистине эпичные выступления от трех народных избранников на тему политики Нацбанка.

"Это протест". Почему Смолий подал в отставку

Сенсационное заявление об оставке Смолия, в котором он прямо сказал о “систематическом политическом давлении на НБУ” появилось вечером в среду, 1 июня. Уже тогда, собеседники LIGA.net в Офисе президента и Слуге народа говорили, что главу Нацбанка уволят уже в пятницу, 3 числа.

Вероятно, смена главного банкира не стала сюрпризом для топ-руководства страны. По информации источников, о чем писали и многие СМИ, Смолий подал в отставку после некольких тяжелых разговоров с президентом Владимиром Зеленским. Суть противоречий (во всяком случае формальная): президенту не нравится, как Нацбанк помогает экономике во время кризиса.

Смолий отчасти подтвердил это: по его словам, несколько дней назад он действительно обсуждал с Зеленским саму отставку и ее время. При этом экс-глава НБУ избегает намеков на то, что именно Офис президента был источником политического давления.

“В течение последнего года на совещаниях в Офисе президента, в парламенте и правительстве мы слышали многочисленные призывы к НБУ “залить экономику деньгами”, “девальвировать гривню, потому что так надо экспортерам”, “поставить курс в 30 грн/$ и инфляцию 11%, потому что так написано в бюджете”, отменить базельские принципы банковского регулирования. Кроме того, проплаченные митинги под Нацбанком, блокирование моего дома. Все это стало причиной моего решения”, – пояснил Смолий, выступая в последний раз в Раде.

Он отметил давление через суды, политическую оценку работы НБУ со стороны депутатов, “попытки использовать Совет НБУ для создания внутрикорпоративного конфликта”. “Это звенья одной цепи”, - сказал экс-глава Нацбанка, добавив, что отставка – это “протест, предупреждение и красная линия”.

“НБУ – это не остров, как многие хотят показать, но давление – это антоним нормального диалога, – заявил Смолий. – Диалога не будет, если один говорит об экономике, а второй – о краткосрочных политических выгодах”.

В конце выступления экс-глава Нацбанка кратко описал свои достижение за почти три года работы: низкая инфляция, увеличение резервов, финансовая стабильность “несмотря на политические циклы”, нормальное состояние банковской системы в кризис.

“Я ухожу из НБУ с высоко поднятой головой. И оставляю его под вашу ответственность”, – сказал Смолий депутатам.

Кто давил и где кредиты. О чем спрашивали депутаты





Темы политического давления и достижений НБУ последних пяти лет доминировали в вопросах нардепов к Смолию. Еще перед докладом экс-главы Нацбанка с трибуны Рады выступил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, который рассказал такую историю:

“В марте этого года, когда у нас начал бушевать кризис, мы с группой депутатов приехали к Смолию и стали уговаривать его ввести ограничения на валютном рынке, чтобы сдержать девальвацию гривни. Смолий сказал, что НБУ решит этот вопрос рыночными методами. Мы долго не соглашались, но жизнь показала, что глава Нацбанка оказался прав”.

В своем выступлении Гетманцев озвучил одну из главных претензий нардепов к НБУ: слабое кредитование экономики банками. Кроме этого депутаты говорили о чрезмерно высокой учетной ставке, банкопаде и провале программы 5-7-9.

“В выступлении Смолия мы услышали о давлении, связанном с критикой НБУ. Но давайте подумаем, почему она звучала, – сказал глава экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха (Слуга народа). – Призывы залить экономику деньгами были из-за того, что гривня годами стерилизована, вопрос курса прямо касается выживания наших экспортеров, экономический рост связан с высокими ставками: до апреля 2020 года НБУ держал одну из самых высоких ставок в мире, снизив ее только благодаря кризису”.

Отдельная тема – политическое давление, о котором говорил Смолий. Об этом, кроме Наталухи, говорили Ярослав Железняк (Голос) и Александр Качура (СН). Последний потребовал от Смолия назвать конкретные фамилии либо опровергнуть заявление, но экс-глава НБУ ушел от прямого ответа.

Желающих задать вопрос Смолию среди депутатов было достаточно, но вопросов как таковых было мало – в основном реплики.

Например, Юлия Клименко (Голос) напомнила, что Украина “стала посмешищем во всем мировых медиа” после неудачного размещения еврооблигаций в среду, но так и не задала Смолию никакого вопроса (Минфин был вынужден отменить размещение из-за отставки главы НБУ), а Александр Колтунович (ОПЗЖ) просто заявил, что “сегодня мы дадим приговор всей вашей власти и хотим уволить все руководство НБУ”.

В конце нашлись и те кто вступился за Смолия. Экс-президент Петр Порошенко (Европейская солидарность) сказал, что травлю Нацбанка “организовал Коломойский и его фракция” и похвалил НБУ за первый кризис, когда гривня не валится, а инфляция остается низкой. Замглавы финкомитета Ярослав Железняк (Голос) заметил, что два года назад, когда Рада утверждала Смолия главой Нацбанка, курс гривни был примерно 27 грн/$, сейчас, когда он уходит, – мы видим в обменниках те же цифры.

“Мне нравится, что у нас в стране большинство людей не знает фамилии главы НБУ. Он не попадал в скандалы, не фигурировал в расследованиях. Мы вспоминаем о нем только когда меняется учетная ставка. Это качество, которое я хотел бы видеть и в ваших преемниках”, – сказал Железняк.

Бонус: билет в Лондон, деньги на гроб и банковский киоск. Три эпичных выхода нардепов





Обещанный бонус: три выступления народных депутатов, которые тоже решили поделиться мыслями о работе Якова Смолия во главе НБУ. Дальше – просто прямая речь.

Анна Скороход, За будущее

“Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве и мне плевать, кто будет писать в ней законы”. Это слова Майера Ротшильда.

Все мы знаем, что НБУ давно болен. Болен МВФом и Мировым банком, которые ставят нашу страну на колени, уничтожая экономическую и социальную сферы и суверенитет государства в целом. Мы обмениваем нашу землю и будущее наших детей за мизерные кредиты для погашения процентов по старым долгам.

Можно долго обсуждать злодеяния команды Смолия, Гонтаревой и Рожковой. Но последняя история заслуживает отдельного внимания. Отставка Смолия за несколько часов до начала размещения евробондов – это один из наиболее разрушительных подарков для экономики Украины, который он мог сделать (Смолий сделал заявление об отставки уже после того, как Украина разместила евробонды, сделку пришлось отменить, – Ред.).

К сожалению, подельники приняли антибанковский закон (так называемый “антиколомойский” или банковский законопроект №2571), благодаря которому Смолий и его преступная группа не понесут наказания за уничтожение Украины. Считаю, что уже давно нужно создавать временную следственную комиссию для полного аудита НБУ. Призываю коллег голосовать за отставку, но не ни в коем случае не дать Смолию возможности купить билет к подруге в Лондон! (экс-глава НБУ Валерия Гонтарева давно живет в Лондоне, где работает в Лондонской школе экономики).

Виктор Бондар, За будущее, экс-владелец обанкротившегося банка Велес

Яков Смолий сегодня жаловался на политическое давление. Но если бы еще полгода руководство Нацбанка себя так вело, думаю, предприниматели и промышленники пришли бы вас выносить из кабинетов.

Есть фракции, которые защищают НБУ. Но это понятно. Вы шесть лет грабили украинскую экономику и банковский сектор: зарабатывали на облигациях, выдавали своим банкам рефинансирование и скупали государственные займы. Вместе с иностранными спекулянтами заработали 11,3 млрд только за последние годы на процентах с государства Украина. Грабили промышленность, бизнес.

Где дешевые кредиты 5-7-9, которые поручил президент? Десятки тысяч предпринимателей ходили собирали бумаги, а им только бьют по глазам этими бумагами. Где иностранные банки в Украине? Ни один крупный иностранный банк не хочет сюда приходить из-за правил, которые установил НБУ. Даже банковский киоск не хотят открыть – чтобы дать людям дешевые кредиты на строительство жилья, на промышленность.

Сергей Шахов, группа Доверие

Мы не должны стоять на коленях и просить кредиты под бешеные проценты (МВФ кредитует Украину под 2-3% годовых, еврооблигации сейчас можно было привлечь под 7,3%, – Ред.), закладывать души людей и делать их рабами.

Девальвация гривни в 300% – это преступление. Людей ограбили, они потеряли последние деньги – даже те, что были на гроб для бабушки. Это приблизительно $100 млрд (общие активы всех неплатежеспособных банков – 500 млрд грн, – Ред.). Люди в нашей стране сейчас голодают. Они не смотрят, как бежать и покупать доллары – не за что.

О каком удешевлении или подорожании доллара мы можем говорить, когда шахтерам нечего есть? Когда учителя, врачи стоят под Кабмином и просят повысить зарплату или дать нормально существовать.

Мы – самая богатая страна в Европе и мире, у нас 25% земель – черноземы. А мы говорим о Национальном банке. Он должен не просто выполнять свои функции, а работать ради украинского народа.

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