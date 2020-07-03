"Это - протест, красная линия": глава НБУ Смолий выступил в Верховной Раде

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за политического давления "с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными". Об этом заявил сегодня в Верховной Радой.

Он подчеркнул, что принял решение уйти в отставку, поскольку в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление.

"Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых "победах" и могут дорого стоить украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе", - отметил Смолий.

В частности, глава НБУ напомнил о давлении через суды, проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления.

"Информационные атаки, построенные на манипуляциях и лжи. Необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности как руководителя учреждения. Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения. Все это элементы одной цепи", - заявил Смолий.

"Однако давление - это антоним эффективного диалога. Разговор, где один говорит профессионально об экономике и финансах, а другой - слышит только свои политические интересы, обречен на поражение. Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет! Это - протест. Это - сигнал. Это - предупреждение. Это - красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - подчеркнул Смолий.

Он заявил, что команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, "чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, институциональную способность центрального банка".

"Однако крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать, чтобы президент, правительство и политики наконец наладили эффективное взаимодействие с центральным банком", - подчеркнул Смолий.

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