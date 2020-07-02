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Украина отменила размещение евробондов

МВФ об отставке Смолия: Независимость НБУ необходимо сохранить

МВФ об отставке Смолия: Независимость НБУ необходимо сохранить
02.07.2020, 12:42

Международный валютный фонд прокомментировал увольнение главы Нацбанка Украины Смолия

Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки председателя  правления Национального банка Украины Якова Смолия. Об этом сказано в заявлении Международного валютного фонда (МВФ), передает Reuters.

"Под его руководством Украина добилась важных успехов в достижении стабильности цен, наглядно демонстрируя, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики", - заявил представитель МВФ.

"Вот почему независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемой Фондом, и почему она должна поддерживаться при новом главе", - отметили в МВФ.

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Юрий Тарасовский
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Яков Смолий МВФ
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