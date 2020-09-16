Верховная Рада утвердила экс-регионала Горбаля членом совета НБУ

Верховная Рада утвердила кандидатуру Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка. Соответствующий проект постановления №4077 "Об изменениях в составе Совета Национального банка Украины" поддержали 249 народных депутатов.

Согласно тексту проекта постановления, депутаты уволили Веру Рычакивскую с должности члена Совета Нацбанка. Причиной для этого стало окончание ее полномочий.

Вместо Рычакивской депутаты назначили членом Совета НБУ Василия Горбаля.

Василий Горбаль – бывший совладелец Укргазбанка, дважды был членом Совета НБУ. Он также был нардепом трех созывов Верховной Рады, был членом Партии регионов, возглавлял киевское городское отделение партии. В 2010 году Горбаль был председателем Львовской областной госадминистрации.

Совет Национального банка отвечает за разработку основных принципов денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за проведением денежно-кредитной политики. Кроме того, он осуществляет надзор за системой внутреннего контроля Национального банка. Состоит из девяти членов.

9 сентября Профильный комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Василия Горбаля на должность члена Совета НБУ.

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Наталия Софиенко

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