Парламентский комитет одобрил экс-регионала на должность члена Совета НБУ

Профильный комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Василия Горбаля на должность члена Совета НБУ.

За кандидатуру Горбаля проголосовали 24 нардепа, 3 воздержались. Теперь его кандидатуру должна утвердить Верховная Рада.

Совет Национального банка отвечает за разработку основных принципов денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за проведением денежно-кредитной политики. Кроме того, он осуществляет надзор за системой внутреннего контроля Национального банка. Состоит из девяти членов.

Василий Горбаль - бывший совладелец Укргазбанка, дважды был членом Совета НБУ. Он также был нардепом трех созывов Верховной Рады, был членом Партии регионов, возглавлял киевское городское отделение партии. В 2010 году Горбаль был председателем Львовской областной госадминистрации.

В сентябре Совет Национального банка Украины назначил Ярослава Матузка заместителем председателя правления НБУ.

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Сергей Чигирь

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