Назначения в НБУ. Новым замом Шевченко стал топ-менеджер из ПриватБанка
04.09.2020, 13:05
Ярослав Матузка (фото - пресс-служба НБУ)
Совет Национального банка Украины назначил Ярослава Матузка заместителем председателя правления НБУ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Кандидатуру Матузка подал Совету НБУ глава Нацбанка Кирилл Шевченко. В должности заместителя главы НБУ Матузка будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.
С 2016 Матузка работал в ПриватБанке, в частности с 2018 года - руководителем направления с юридической координации деятельности банка. Кроме того, был членом набсовета Укргазбанка в 2010-2017 годах, когда его возглавлял Шевченко, и членом ревизионной комиссии Ощабданка в 2011-2014 годах.
- Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ 16 июля. Прежний руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления".
- 22 июля Совет НБУ уволил с поста замглавы Нацбанка Олега Чурия, назначив на его место экс-замминистра финансов Юрия Гелетия. 31 июля замглавы НБУ Сергей Холод подал в отставку. 7 августа новым заместителем главы НБУ назначен Алексей Шабан - экс топ-менеджер ПриватБанка. 26 августа Совет НБУ прекратил полномочия заместителя главы Нацбанка Романа Борисенко.
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