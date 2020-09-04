Назначения в НБУ. Новым замом Шевченко стал топ-менеджер из ПриватБанка

Совет Национального банка Украины назначил Ярослава Матузка заместителем председателя правления НБУ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Кандидатуру Матузка подал Совету НБУ глава Нацбанка Кирилл Шевченко. В должности заместителя главы НБУ Матузка будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

С 2016 Матузка работал в ПриватБанке, в частности с 2018 года - руководителем направления с юридической координации деятельности банка. Кроме того, был членом набсовета Укргазбанка в 2010-2017 годах, когда его возглавлял Шевченко, и членом ревизионной комиссии Ощабданка в 2011-2014 годах.

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Сергей Чигирь

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