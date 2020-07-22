Совет НБУ назначил нового замглавы НБУ вместо Олега Чурия

Совет Национального банка Украины уволил с поста заместителя главы НБУ Олега Чурия и назначил на его место Юрия Гелетия. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

Кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету НБУ глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Юрий Гелетий - политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка ", - отметил председатель НБУ.

10 июля истек срок полномочий Чурия в должности заместителя председателя НБУ, но он продолжал занимать эту должность до назначения нового заместителя главы Нацбанка. Согласно ст. 20 Закона о НБУ, заместитель председателя НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность нового заместителя председателя.

Экономист Юрий Гелетий с октября 2015 до июля 2018 года возглавлял департамента финансовой политики Министерства финансов, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг. В июле 2018 года Кабмин назначил Гелетия на должность заместителя министра финансов, а 5 декабря 2018 года - на должность заместителя главы Минфина по вопросам европейской интеграции. Также он - член набсовета Укрэнерго.

30 июня Совет НБУ отказался внести в повестку дня заседания вопрос назначения Чурия на должность замглавы НБУ на повторный срок. Правление НБУ обвинило Совет в политической мотивированности.

6 июля Совет НБУ воздержался от продления полномочий Чурия на посту заместителя председателя НБУ.

Олег Чурий занимал пост замглавы НБУ с июня 2015 года. Курировал вопросы осуществления операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария НБУ. Ранее экс-глава НБУ Яков Смолий рекомендовал оставить его в Нацбанке еще на семь лет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.