НБУ из-за Чурия обвинил Совет Нацбанка в политической мотивированности

Сегодня, 30 июня, Совет Национального банка Украины во главе с Богданом Данилишиным отказался внести в повестку дня заседания вопрос назначения Олега Чурия на должность замглавы НБУ на повторный срок.

Как сообщает пресс-служба регулятора, правление Нацбанка обвиняет Совет в нарушении регламента заседания и закона об НБУ.

"Сегодня во время очередного заседания Совет НБУ безосновательно, в нарушение Закона "О Национальном банке Украины" и регламента Совета НБУ отказался внести в повестку дня вопрос назначения Олега Чурия на должность заместителя председателя Национального банка на повторный срок продолжительностью семь лет, несмотря на то, что его полномочия истекают уже 10 июля 2020 года", - отмечается в сообщении.

В НБУ заявляют, что представление о назначении Чурия было внесено главой НБУ в Совет НБУ 19 июня "с соблюдением всех требований действующего законодательства как к документам, так и к срокам их внесения".

Во время голосования только четверо из девяти членов Совета НБУ поддержали рассмотрение этого вопроса в ходе сегодняшнего заседания, отметили в Нацбанке.

"Безосновательный отказ поставить эту кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение", - считают в НБУ.

Глава НБУ Яков Смолий планирует инициировать созыв внеочередного заседания Совета НБУ на 6 июля 2020 года.

Олег Чурий занимает пост замглавы НБУ с июня 2015 года. Курирует вопросы осуществления операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария НБУ.

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