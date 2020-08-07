Новый замглавы НБУ стал экс-топ-менеджер ПриватБанка
Заместителем главы Национального банка Украины назначен Алексей Шабан. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей страничке в Facebook.
"Совет НБУ назначил Шабана Алексея Владимировича заместителем главы НБУ. Успехов в работе", - коротко проинформировал Данилишин.
В НБУ Шабан будет курировать сферу платежных систем и денежного оборота. Ранее эту позицию занимал Сергей Холод, уволенный из нацбанка 3 августа.
Алексей Шабан проработал в ПриватБанке более 24 лет. В 2018 году вошел в состав правления ПриватБанка. Возглавлял направление розничного бизнеса и занимался внедрением карточных и платежных продуктов.
В феврале 2020 года начал работу в НБУ в качестве директора департамента платежных систем и инновационного развития.
"Кандидатура Алексея Шабана – наиболее удачная, т.к. объединяет опыт работы в центральном банке и в большом системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания потребностей участников финансового сектора", - прокомментировал назначение глава НБУ Кирилл Шевченко.
- Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ 16 июля - через две недели после того, как прежний руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления"
- 22 июля Совет НБУ уволил с поста замглавы Нацбанка Олега Чурия, назначив на его место экс-замминистра финансов Юрия Гелетия, чью кандидатуру предложил новый глава Кирилл Шевченко. Чурий курировал в Нацбанке валютный блок.
- 28 июля, ушел в отставку директор юридического департамента Национального банка Олег Заморский.
- 31 июля замглавы НБУ Сергей Холод подал в отставку.
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