Новый замглавы НБУ стал экс-топ-менеджер ПриватБанка

Заместителем главы Национального банка Украины назначен Алексей Шабан. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей страничке в Facebook.

"Совет НБУ назначил Шабана Алексея Владимировича заместителем главы НБУ. Успехов в работе", - коротко проинформировал Данилишин.

В НБУ Шабан будет курировать сферу платежных систем и денежного оборота. Ранее эту позицию занимал Сергей Холод, уволенный из нацбанка 3 августа.

Алексей Шабан проработал в ПриватБанке более 24 лет. В 2018 году вошел в состав правления ПриватБанка. Возглавлял направление розничного бизнеса и занимался внедрением карточных и платежных продуктов.

В феврале 2020 года начал работу в НБУ в качестве директора департамента платежных систем и инновационного развития.

"Кандидатура Алексея Шабана – наиболее удачная, т.к. объединяет опыт работы в центральном банке и в большом системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания потребностей участников финансового сектора", - прокомментировал назначение глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Роман Брыль

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