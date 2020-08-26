Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы Нацбанка
26.08.2020, 14:16
Роман Борисенко (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)
Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании 26 августа прекратил полномочия заместителя главы Нацбанка Романа Борисенко на основании его заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Борисенко начал работу в НБУ в августе 2014 года на должности директора департамента персонала. С октября 2016 года занимал должность замглавы НБУ. На этом посту он отвечал за финансово-административный и операционный блок.
Читайте также: Инсайды | Что в голове у нового главы НБУ. Анализ работы первого месяца Кирилла Шевченко
- Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ 16 июля - через две недели после того, как прежний руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления"
- 22 июля Совет НБУ уволил с поста замглавы Нацбанка Олега Чурия, назначив на его место экс-замминистра финансов Юрия Гелетия, чью кандидатуру предложил новый глава НБУ. Чурий курировал в Нацбанке валютный блок.
- 28 июля ушел в отставку директор юридического департамента НБУ Олег Заморский.
- 31 июля замглавы НБУ Сергей Холод подал в отставку.
- 7 августа новым заместителем главы НБУ назначен Алексей Шабан - экс топ-менеджер ПриватБанка.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии