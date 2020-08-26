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Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы Нацбанка

26.08.2020, 14:16
Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы Нацбанка - Фото
Роман Борисенко (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании 26 августа прекратил полномочия заместителя главы Нацбанка Романа Борисенко на основании его заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Борисенко начал работу в НБУ в августе 2014 года на должности директора департамента персонала. С октября 2016 года занимал должность замглавы НБУ. На этом посту он отвечал за финансово-административный и операционный блок.

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Сергей Чигирь
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