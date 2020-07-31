Замглавы НБУ Холод подал в отставку

Заместитель главы Национального банка Сергей Холод подал в отставку. Совет НБУ принял ее на сегодняшнем заседании, сообщил LIGA.net один из членов Совета. Позже информацию в Facebook официально подтвердил глава Совета Богдан Данилишин.

Холод ушел в отставку по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами, уточнил LIGA.net другой собеседник среди членов Совета НБУ. По его словам, глава НБУ Кирилл Шевченко, который должен подать на рассмотрение Совета кандидатуру на замену Холоду, пока не подготовил своего предложения по новому замглавы. Сегодня этот вопрос рассматриваться не будет, сказал собеседник.

22 июля Совет НБУ уволил с поста замглавы Нацбанка Олега Чурия, назначив на его место экс-замминистра финансов Юрия Гелетия, чью кандидатуру предложил новый глава Кирилл Шевченко. Чурий курировал в Нацбанке валютный блок.

28 июля, ушел в отставку директор юридического департамента Национального банка Олег Заморский.

Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ 16 июля - через две недели после того, как прежний руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления".

Сергей Шевчук

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.