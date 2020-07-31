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Замглавы НБУ Холод подал в отставку

31.07.2020, 11:25
Замглавы НБУ Холод подал в отставку - Фото
Сергей Холод (фото - пресс-служба НБУ) Фото: пресс-служба НБУ
обновлено

Заместитель главы Национального банка Сергей Холод подал в отставку. Совет НБУ принял ее на сегодняшнем заседании, сообщил LIGA.net один из членов Совета. Позже информацию в Facebook официально подтвердил глава Совета Богдан Данилишин.

Холод ушел в отставку по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами, уточнил LIGA.net другой собеседник среди членов Совета НБУ. По его словам, глава НБУ Кирилл Шевченко, который должен подать на рассмотрение Совета кандидатуру на замену Холоду, пока не подготовил своего предложения по новому замглавы. Сегодня этот вопрос рассматриваться не будет, сказал собеседник.

Сергей Шевчук
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